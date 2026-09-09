El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa para este miércoles 9 de septiembre una jornada con temperaturas en ascenso y cielo parcialmente nublado en distintos sectores de la provincia. No se esperan precipitaciones en las zonas bajas, aunque podrían registrarse heladas débiles y parciales durante las primeras horas.

De acuerdo con la Dirección de Contingencias Climáticas, las condiciones serán diferentes según cada región. En la zona Sur se prevé cielo parcialmente nublado durante el día y la noche, mientras que en el resto de la provincia también predominará la nubosidad variable.

Viento y Zonda: a qué hora comenzarán

El viento tendrá protagonismo durante la jornada. Según el organismo provincial, se espera viento sur débil desde las 10, inicialmente en la zona Sur. A partir de las 12, el fenómeno alcanzará también las zonas Norte y Este y continuará hasta el anochecer.

Por otra parte, habrá Zonda débil en toda la precordillera desde las 5. El fenómeno continuará en ese sector y, desde las 13, también podría afectar Malargüe y el sur del Valle de Uco, con especial incidencia en San Carlos.

El Zonda se mantendría hasta aproximadamente las 19.

Cómo estará el tiempo en alta montaña

En la alta montaña, el cielo permanecerá nublado en los sectores Sur y Central.

A partir de las 16 podrían registrarse precipitaciones y nevadas débiles en las áreas Central y Norte. Estas condiciones se mantendrían hasta alrededor de las 20.

Temperaturas previstas para Mendoza

En las zonas del llano, las temperaturas promedio previstas para este miércoles serán:

Temperatura máxima: 21°C.

Temperatura mínima en Malargüe: -1°C.

Temperatura mínima en el resto de Mendoza: entre 4°C y 5°C.

Alerta por fuertes vientos. Gemini IA.

Pronóstico extendido: cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Las condiciones meteorológicas cambiarán durante los próximos días, con un marcado descenso térmico hacia el fin de semana.

Jueves 10 de septiembre

El jueves se presentará parcialmente nublado, con pocos cambios en la temperatura y vientos leves del sector sur.

Máxima: 23°C.

Mínima: 8°C.

Viernes 11 de septiembre

Para el viernes se espera un aumento de la nubosidad acompañado por un descenso de la temperatura. Los vientos soplarán algo fuertes desde el sector sur y podrían registrarse precipitaciones aisladas.

Máxima: 17°C.

Mínima: 7°C.

Sábado 12 de septiembre

El sábado llegará con un panorama mayormente nublado y frío, junto con una nueva caída de las temperaturas. Durante la madrugada habrá vientos algo fuertes del sector sur.

Además, se prevén lluvias, lloviznas y nevadas en algunos sectores del llano.

Máxima: 5°C.

Mínima: 1°C.

Domingo 13 de septiembre

El domingo continuará el tiempo frío y mayormente nublado, con descenso de temperatura. Durante la madrugada se esperan vientos algo fuertes del sector sur.

También podrían presentarse lluvias, lloviznas y nevadas en sectores del llano, mientras que en la cordillera se prevén nevadas.

Máxima: 5°C.

Mínima: 1°C.

El pronóstico anticipa así un cambio importante en las condiciones meteorológicas de Mendoza: después del ascenso de temperatura previsto para este miércoles y jueves, llegará un marcado descenso térmico durante el viernes, con un fin de semana frío y posibilidad de precipitaciones y nevadas en distintos sectores de la provincia.