El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este miércoles, 9 de septiembre de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 9 de septiembre

El clima en España se caracterizará por la inestabilidad en el tercio norte, con cielos nubosos y precipitaciones débiles o moderadas, además de tormentas intensas en Cataluña. En el resto de la Península, habrá cielos poco nubosos y temporales de viento en varias regiones.

Las temperaturas máximas disminuirán en la mayor parte del país, con descensos notables en el nordeste y aumentos limitados en algunas zonas del sur y Galicia. Las mínimas también bajarán, manteniendo noches tropicales en el sur y el Mediterráneo, mientras el viento será principalmente del norte.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

Cielos nubosos que irán aclarando, con temperaturas entre 12 y 28 grados y probabilidad de brumas matinales en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos con nubes medias y altas, aumentando a nubosos en el tercio oriental con chubascos y tormentas localmente fuertes. Temperaturas en descenso, con máximas de 37 grados y mínimas de 12 grados; el litoral mediterráneo sin cambios o en ascenso. Vientos moderados a fuertes de componente oeste en el litoral y flojos a moderados en el resto.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo muy nuboso o cubierto, con chubascos y tormentas en el Pirineo y la mitad oriental, especialmente fuertes en el noreste de la Depresión de Lleida y el norte de Tarragona. Las temperaturas descenderán notablemente, con máximas que alcanzarán los 32 grados y mínimas de 5 grados. El viento será moderado del norte en el Ampurdán y con rachas fuertes en zonas expuestas.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará al inicio del día con cielo muy nuboso o cubierto, disminuyendo a poco nuboso por la tarde. Se anticipan chubascos, especialmente en el Pirineo y el sistema Ibérico, que pueden venir acompañados de tormenta, aunque se espera que cesen por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre un máximo de 29 grados y un mínimo de 7 grados, con un notable descenso en las temperaturas. Además, habrá viento moderado del norte, con intervalos de fuertes rachas en la depresión del Ebro.

El clima en Asturias estará nuboso o cubierto al principio, con lluvias débiles más intensas de madrugada que irán cesando por la tarde. Habrá brumas y probabilidad de niebla matinal en la Cordillera. Las temperaturas descenderán entre 21 y 11 grados y el viento será flojo y variable.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con niebla matinal, que pasará a nuboso o cubierto. Se esperan chubascos localmente fuertes o muy fuertes con tormentas y rachas de viento que pueden superar los 90 km/h y granizo. Las temperaturas mínimas serán de 18 grados al final del día y una máxima de 32 grados, con un notable descenso durante la jornada. El viento comenzará moderado del suroeste, aumentando por la mañana a moderado a fuerte del norte y nordeste, con rachas que pueden superar los 70 km/h.

Hoy se espera un día poco nuboso a despejado, con calima ligera en medianías y cumbres, especialmente en las orientadas al sur y al este. Las temperaturas oscilarán entre 20 ºC y 32 ºC, siendo más frescas en Lanzarote y Fuerteventura. El viento del noreste será ocasionalmente fuerte en las costas del sureste y noroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso al comienzo, aumentando a muy nuboso con probabilidad de chubascos y tormentas en la Comunidad Valenciana; temperaturas en descenso y máximas de 36 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presenta nuboso o cubierto, con tendencia a poco nuboso durante el día, excepto en las zonas montañosas del norte; habrá probables bancos de niebla matinales en altitudes elevadas y precipitaciones débiles a moderadas en la madrugada, especialmente en áreas montañosas. Las temperaturas mínimas descenderán, con una notable disminución en el sureste y un descenso menos pronunciado en el suroeste; las máximas también caerán, alcanzando hasta 29 grados y podría ser excepcionalmente notable en el noreste, mientras que el viento será flojo a moderado del noreste.

El clima estará caracterizado por cielos nubosos que irán disminuyendo, con precipitaciones débiles extendiéndose de noroeste a sureste. Por la tarde, podrían aparecer tormentas ocasionales y chubascos fuertes en algunas localidades. Las temperaturas descenderán, con mínimas de 4 grados y una máxima de 30. Los vientos serán flojos, predominando del norte, aunque en el sur serán variables y más intensos.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos o despejados, poniente moderado y temperaturas en descenso, con 27 grados de máxima y 22 de mínima.

En Melilla, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, poniente moderado y temperaturas con mínima en ascenso (26 °C) y máxima sin cambios (33 °C).

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con algunos claros al final del día, brumas matinales en zonas altas, lluvias moderadas al amanecer que disminuyen a débiles en el norte, temperaturas en descenso de 10 a 22 grados y viento flojo del norte. Por otro lado, cielos cubiertos que disminuirán a poco nubosos con brumas y posibles nieblas, lluvias débiles en el tercio norte y temperaturas entre 8 y 21 grados. Viento moderado, fuerte en la Ribera Baja.

En La Rioja, cielo nuboso tendiendo a poco nuboso salvo en la Sierra, con nieblas matinales; máximas en descenso notable (localmente extraordinario) y viento flojo del noroeste, moderado en el este.

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