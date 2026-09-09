El laurel es una planta aromática ampliamente reconocida por sus usos gastronómicos y medicinales, pero en el último tiempo sumó un nuevo lugar de protagonismo en el cuidado del hogar.

Incorporar unas hojas de esta especie dentro del lavarropas durante el ciclo de lavado se transformó en un truco casero muy popular para mejorar el aspecto de las prendas y prolongar la vida útil de los textiles .

Esta alternativa natural y económica permite reemplazar o complementar el uso de productos químicos comerciales, ofreciendo beneficios que van desde la protección del color hasta la desinfección del electrodoméstico.

Los principales beneficios de sumar laurel al lavado de la ropa

Las propiedades de las hojas de laurel actúan de manera directa sobre los tejidos y el agua durante el ciclo de lavado.

En primer lugar, ayudan a prevenir la decoloración de las prendas oscuras o de tonos intensos, evitando que el desgaste del agua y los detergentes arruine el brillo de la tela.

Además, sus aceites esenciales poseen propiedades aromáticas y desodorantes que eliminan el olor a humedad persistente en las telas y dejan un aroma fresco y natural.

Por otro lado, genera un efecto suavizante natural al aflojar las fibras sin necesidad de recargar los tejidos con ceras sintéticas presentes en los suavizantes tradicionales.

A esto se le suman sus componentes antibacterianos, que contribuyen a desinfectar las prendas y a prevenir la acumulación de bacterias y hongos tanto en la ropa como en el tambor del electrodoméstico.

Cómo aplicar el truco de manera correcta para no dañar las prendas

Para aprovechar al máximo las propiedades del laurel sin correr el riesgo de que las hojas se desmiguen o tapen los filtros del lavarropas, es recomendable seguir un método sencillo de preparación.

La forma más efectiva consiste en colocar entre cuatro y cinco hojas de laurel secas dentro de una bolsa de tela pequeña, una red para ropa delicada o una media de algodón bien atada.

Esta protección permite que el agua active los aceites y componentes del laurel sin que los restos de la planta queden dispersos entre la indumentaria.

La bolsa debe introducirse directamente en el tambor junto con la carga de ropa antes de iniciar un ciclo habitual con agua tibia o templada, ya que la temperatura ayuda a liberar mejor sus propiedades.

Una infusión previa para potenciar el efecto en ropa desteñida

En casos donde las prendas hayan perdido su tono original o presenten manchas de decoloración por lavados anteriores, se puede recurrir a una variante más concentrada.

Consiste en hervir un litro de agua con un puñado de hojas de laurel durante diez minutos. Una vez que la infusión se enfría hasta quedar tibia, se vuelca en un balde para poner en remojo la ropa afectada durante dos horas.

Pasado ese tiempo, las prendas se escurren y se llevan al lavarropas para un ciclo de lavado normal, logrando revivir los colores y unificar el tono de los tejidos.