Ingresa una tormenta con granizo a Buenos Aires el sábado: vuelven las lluvias con una ola de frío polar y ráfagas de viento.

Un fuerte cambio en las condiciones del tiempo se espera para este jueves 10 de septiembre en distintas zonas del norte argentino. Las tormentas, el granizo, la intensa actividad eléctrica y las fuertes ráfagas de viento afectarán a varias localidades de Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes.

El mal tiempo comenzará durante la madrugada del jueves y se extenderá durante el resto de la jornada. Según el pronóstico, las condiciones inestables continuarán durante la noche y gran parte del viernes, por lo que se recomienda prestar atención a la evolución del tiempo.

Tormentas en Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones: cuándo comienzan

Las primeras zonas afectadas serán localidades de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, donde las tormentas comenzarán a desarrollarse desde la madrugada del jueves.

Durante este período, se esperan condiciones de tiempo severo, con posibilidad de tormentas, actividad eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento.

Formosa

Durante la madrugada, las localidades alcanzadas serán:

Clorinda

Pirané

Formosa

Por la mañana, el mal tiempo continuará y se sumará Las Lomitas. De esta manera, las zonas afectadas durante las primeras horas del jueves serán Las Lomitas, Pirané, Formosa y Clorinda.

Durante la tarde, las mismas localidades continuarán bajo condiciones de inestabilidad.

Tormentas en Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones: cuándo comienzan. Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Chaco

En Chaco, las tormentas comenzarán durante la madrugada en Resistencia.

La situación continuará durante la tarde, cuando se mantendrán las condiciones de inestabilidad en la capital chaqueña.

Corrientes

En Corrientes, las primeras tormentas se esperan durante la madrugada en:

Corrientes

Empedrado

Paso de los Libres

Durante la tarde, las condiciones de mal tiempo continuarán en la ciudad de Corrientes.

Misiones

En Misiones, la madrugada también estará marcada por condiciones de inestabilidad. Las localidades alcanzadas serán:

Posadas

Apóstoles

Oberá

Bernardo de Irigoyen

Eldorado

Puerto Iguazú

Durante la mañana, las tormentas continuarán en Apóstoles, Posadas, Oberá, Eldorado, Bernardo de Irigoyen y Puerto Iguazú.

Por la tarde, se mantendrán las mismas zonas afectadas por el mal tiempo.

Cómo seguirá el tiempo durante la noche del jueves

El episodio de inestabilidad no terminará durante la tarde. Según el pronóstico, el mal tiempo se extenderá durante la noche del jueves y continuará durante buena parte del viernes.

Por este motivo, las zonas afectadas deberán mantenerse atentas a la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente ante la posibilidad de que continúen las tormentas, las ráfagas de viento, la actividad eléctrica y el granizo.

Qué provincias tendrán tormentas este jueves 10 de septiembre

Las principales provincias alcanzadas por este episodio de mal tiempo serán:

Formosa: Formosa, Clorinda, Pirané y Las Lomitas.

Misiones: Posadas, Apóstoles, Oberá, Bernardo de Irigoyen, Eldorado y Puerto Iguazú.

Chaco: Resistencia.

Corrientes: Corrientes, Empedrado y Paso de los Libres.

El jueves 10 de septiembre será una jornada marcada por la inestabilidad en el noreste argentino, con tormentas que comenzarán durante la madrugada y se mantendrán durante buena parte del día. El fenómeno continuará durante la noche y se extenderá hasta gran parte del viernes.