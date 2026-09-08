Se aproxima un diluvio histórico este miércoles 9 de septiembre.

El miércoles 9 de septiembre llegará con un marcado cambio en las condiciones meteorológicas en distintas zonas del centro del país. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias, tormentas con actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento en localidades de San Luis, Córdoba y Mendoza.

El fenómeno tendrá distintas características según la provincia. Mientras en San Luis las precipitaciones comenzarán durante la mañana y la actividad eléctrica ganará protagonismo hacia la tarde y la noche, en Córdoba habrá lluvias intercaladas con períodos de sol. En Mendoza, además, se prevén lluvias y nevadas en sectores cordilleranos.

Lluvias y tormentas en San Luis

En San Luis, las precipitaciones comenzarán durante la mañana del miércoles, aunque en las primeras horas se espera principalmente lluvia.

Con el avance de la jornada, las condiciones cambiarán y la actividad eléctrica aumentará durante la tarde y la noche.

Las localidades alcanzadas serán:

San Luis

Villa Mercedes

La Toma

El Trapiche

Río Quinto

Justo Daract

De esta manera, el período de mayor inestabilidad se concentrará hacia la segunda mitad del miércoles, cuando las lluvias podrían estar acompañadas por tormentas eléctricas.

Se aproxima un diluvio histórico este miércoles 9 de septiembre. Gemini Imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Córdoba: lluvias, momentos de sol y actividad eléctrica

El escenario será diferente en Córdoba, donde se esperan períodos de lluvia combinados con momentos de sol durante la tarde.

Entre las localidades alcanzadas aparecen La Cumbrecita, Villa General Belgrano y Alta Gracia.

En Villa Dolores, en tanto, se prevé actividad eléctrica, condición que también se extenderá hacia la noche.

Durante las últimas horas del miércoles, el pronóstico contempla actividad eléctrica en Villa Dolores, Villa General Belgrano y La Cumbrecita.

Por lo tanto, el tiempo será cambiante en la provincia: habrá precipitaciones durante la jornada, algunos períodos de mejora y un aumento de la actividad eléctrica hacia la noche.

Mendoza tendrá lluvias y nieve

En Mendoza, el miércoles también estará marcado por las precipitaciones. Durante la mañana, el SMN anticipa lluvia y nieve en sectores cordilleranos, entre ellos Puente del Inca, Uspallata, Tunuyán y San Carlos.

En otras zonas de la provincia, como La Colonia y Guaymallén, se esperan lluvias.

Las precipitaciones continuarán durante la tarde y la noche, por lo que la inestabilidad se extenderá prácticamente durante toda la jornada.

La mejora llegaría recién el jueves 10 de septiembre, cuando las condiciones meteorológicas comenzarían a estabilizarse.

El mapa de lluvias para este miércoles

El panorama previsto por el SMN muestra una jornada con precipitaciones y tormentas en distintas localidades de Córdoba, San Luis y Mendoza, aunque con diferencias según la región.

San Luis: lluvias durante la mañana y mayor actividad eléctrica durante la tarde y la noche.

Córdoba: lluvias con períodos de sol durante la tarde en La Cumbrecita, Villa General Belgrano y Alta Gracia. Actividad eléctrica en Villa Dolores y, durante la noche, también en Villa General Belgrano y La Cumbrecita.

Mendoza: lluvias y nieve durante la mañana en sectores como Puente del Inca, Uspallata, Tunuyán y San Carlos. También habrá lluvias en La Colonia y Guaymallén, que continuarán durante la tarde y la noche.