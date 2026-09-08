La tormenta tropical Marie continúa desplazándose hacia el oeste-noreste y se aleja gradualmente de las costas mexicanas. Según el informe de Conagua, el sistema se ubica a mil 170 kilómetros al oeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, y no genera efectos en México .

Marie presenta vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de hasta 95 km/h. Sin embargo, debido a su distancia y trayectoria, el Servicio Meteorológico Nacional informa que no representa una amenaza para el territorio nacional . El pronóstico indica que durante este martes, los fenómenos meteorológicos continuarán debilitándose hasta convertirse en un sistema post-tropical.

Marie partió del oeste-noreste a 13 km/h.

Se encuentra ubicada a 170 km al oeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

La velocidad máxima sostenida es de 75 km/h.

Se prevé que entre el 9 y el 10 de septiembre pase a la categoría post-tropical/restante.

No genera efectos ni representa una situación peligrosa en México.

Se avecina un diluvio universal de lluvia ácida para este martes 8 y miércoles 9 de septiembre: afectará a estas zonas. Conagua

Pronóstico del tiempo para el martes 8 de septiembre.

La realidad para este martes está relacionada con los sistemas meteorológicos que generan lluvias muy intensas, actividad eléctrica, posibles caídas de granito, encharcamientos e inundaciones en distintas entidades. Guanajuato presenta el mayor pronóstico de precipitaciones, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 150 milímetros.

Las lluvias irán acompañadas de fuertes vientos en diversas regiones, mientras que la acumulación de sedimentos en el mar podría reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas. En las zonas costeras, también se prevén altos niveles de petróleo y oleaje intenso.

Lluvias muy intensas con precipitaciones puntuales de entre 75 y 150 mm:

Guanajuato: sur y sureste.

Lluvias intensas con precipitaciones muy intensas, de 50 a 75 mm:

Baja California Sur: norte y centro.

Sonora: norte y este.

Chihuahua: oeste y suroeste.

Sinaloa: este.

Durango: oeste y sur.

Zacatecas: sur.

San Luis Potosí: centro, superficie y oriente.

Aguascalientes.

Nayarit: norte y este.

Jalisco: noreste y este.

Colima.

Michoacán: norte, centro y oriente.

Querétaro: norte, oeste y sur.

Hidalgo: norte y este.

Guerrero: este.

Veracruz: norte y sur.

Puebla: norte.

Oaxaca: norte, oeste, sur y este.

Tabasco: oeste.

Chiapas: norte, oeste y sur.

Yucatán: centro y oeste.

Chubascos y lluvias también esperanza:

Baja California, Tamaulipas y Estado de México: 25 a 50 mm .

Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo: 5 a 25 mm .

Se esperan vientos de 40 a 60 km/h en zonas como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. En la costa occidental de Baja California podría registrarse una altura de entre 1,5 y 2,5 metros .

Se viene un diluvio histórico este jueves 3 de septiembre: tormentas, lluvias y caída de granizo por más de 90 horas EFE

Miércoles 9 de septiembre: más lluvias y tormentas

Para que se produzca el milagro, las lluvias continuarán e incluso se intensificarán en algunas regiones del occidente del país. El pronóstico prevé lluvias muy fuertes, con precipitaciones intensas de hasta 150 mm en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, así como lluvias fuertes en numerosas entidades.

Lluvias muy intensas con precipitaciones puntuales de entre 75 y 150 mm:

Sinaloa: centro.

Nayarit: este y sur.

Jalisco: oeste y centro.

Colima.

Lluvias intensas con precipitaciones muy intensas, de 50 a 75 mm:

Sonido.

Durango.

Zacatecas.

Aguascalientes.

Guanajuato.

Michoacán.

Guerrero.

Oaxaca.

Tamaulipas.

Veracruz.

Chiapas.

Asimismo, se pronostican Chubascos con lluvias intensas que oscilarán entre 25 y 50 mm en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Puebla, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para las ciudades de México, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Más esperan rangos de chubasco de entre 5 y 25 mm.

El viento también será protagonista, con velocidades de 50 a 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec y hasta 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.