A la hora de elegir una yerba mate, una de las dudas más frecuentes entre los consumidores es si conviene comprar una con polvillo o sin polvillo.

Aunque muchas personas creen que el polvillo es un defecto o un signo de baja calidad, la realidad es que cumple una función importante dentro de la mezcla y puede modificar tanto el sabor como el rendimiento de cada cebada.

¿Qué es el polvillo de la yerba mate y para qué sirve?

El polvillo está formado por pequeñas partículas que se desprenden naturalmente de las hojas secas durante el proceso de molienda . No se trata de tierra ni de un agregado artificial, sino de una parte propia de la yerba mate.

Su presencia cumple varias funciones:

Aporta mayor intensidad al sabor.

Ayuda a formar la espuma característica del mate.

Favorece una extracción más rápida de los compuestos de la yerba.

Contribuye a que el sabor se mantenga durante más cebadas cuando el mate está bien preparado.

Por este motivo, muchas yerbas tradicionales contienen una proporción importante de polvillo, mientras que otras variedades lo reducen mediante procesos de zarandeo.

Yerba con polvillo o sin polvillo: conocé qué función cumple el polvo natural de la yerba mate, cuáles son las diferencias entre ambas opciones y cuál recomiendan los expertos según el tipo de mate que preferís. Imagen creada con ChatGPT

Yerba con polvillo o sin polvillo: ¿cuál recomiendan los expertos?

Los especialistas explican que ninguna es mejor que la otra , ya que ambas presentan ventajas según el gusto y el uso que se les dé.

La yerba con polvillo suele ofrecer:

Un sabor más intenso y amargo.

Mayor cuerpo en la infusión.

Mejor formación de espuma.

Una extracción más rápida de los componentes de la yerba.

En cambio, la yerba sin polvillo generalmente brinda:

Un sabor más suave.

Menor posibilidad de que se tape la bombilla.

Un cebado más sencillo para quienes recién comienzan a tomar mate.

Una infusión más liviana.

Por eso, quienes prefieren un mate tradicional suelen elegir yerbas con una mayor cantidad de polvo, mientras que quienes buscan una bebida más suave o delicada suelen inclinarse por opciones con menor contenido.

¿Cómo elegir la mejor yerba según tus preferencias?

La elección ideal depende principalmente del tipo de mate que cada persona disfruta.

Si buscás un mate intenso, con más carácter y sabor persistente, una yerba con polvillo puede ser la mejor alternativa. En cambio, si preferís una bebida más suave, con menor amargor y un cebado más simple, probablemente te resulte más cómoda una yerba con poco polvo.

También es importante conservar la yerba en un recipiente hermético, protegida de la humedad, el calor y la luz, para mantener intactas sus propiedades y evitar que pierda aroma y sabor antes de terminar el paquete.