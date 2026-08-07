La forma en que se coloca el papel higiénico parece un detalle sin importancia, pero desde hace años genera debates en hogares de todo el mundo.

Mientras algunas personas prefieren que el extremo quede hacia la pared, otras sostienen que debe caer hacia el frente por una cuestión de comodidad e higiene.

Aunque no existe una regla obligatoria, especialistas coinciden en que una de las posiciones ofrece ventajas prácticas en el uso diario.

La respuesta definitiva: ¿hacia adelante o hacia atrás?

La posición más recomendada es colocar el papel higiénico hacia adelante, es decir, con el extremo del rollo colgando por la parte exterior y visible.

Uno de los argumentos más conocidos tiene un origen histórico. En la patente registrada por Seth Wheeler en 1891, el diseño del rollo aparece con el papel cayendo hacia el frente, una referencia que muchos consideran la forma original de utilizarlo.

Si bien esa patente no establece una obligación, sí refleja cómo fue concebido el producto y es uno de los principales motivos por los que esta posición suele considerarse la correcta.

Papel higiénico hacia atrás o hacia adelante: cuál es la forma correcta de colocarlo ChatGPT - creada con IA

Los beneficios que pocos conocen de poner el papel hacia adelante

Más allá de la tradición, esta forma de colocar el rollo ofrece varias ventajas para el uso cotidiano:

Permite encontrar el extremo del papel con mayor rapidez.

Facilita cortar la cantidad necesaria con una sola mano.

Reduce el contacto de los dedos con la pared o el soporte.

Da una apariencia más prolija al baño.

Hace más sencillo reemplazar el rollo cuando se termina.

Además, al manipular menos el papel y el portarrollos, también disminuyen las posibilidades de trasladar suciedad o microorganismos, especialmente en baños compartidos.

¿Hay casos en los que conviene ponerlo hacia atrás?

Sí. Aunque la orientación hacia adelante es la más recomendada, existen situaciones en las que colocar el papel el papel higiénico hacia atrás puede resultar útil.