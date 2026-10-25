El SMN emitió un aviso por precipitaciones intensas e inestabilidad para el arranque de la semana en el sur del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias intensas y tormentas que afectarán al sur del país a partir del lunes 26 de octubre, con especial foco en la provincia de Santa Cruz.

Cómo estará el clima en San Juan durante el inicio de la semana

En el comienzo de la semana, parte de la provincia del sur registrará precipitaciones constantes y abundante caída de agua durante gran parte de la jornada.

Durante la mañana, la probabilidad de lluvia estará entre el 10% y el 70%, mientras que hacia la tarde y la noche las condiciones se volverán más severas con la presencia de tormentas aisladas e inestabilidad continua.

Las marcas térmicas en el territorio santacruceño se mantendrán sumamente frescas, con una temperatura mínima estimada en 7 °C y una máxima que apenas alcanzará los 14 °C, acompañadas por vientos de intensidad moderada.

Parte de la provincia del sur registrará precipitaciones constantes y abundante caída de agua durante gran parte de la jornada. SMN

Cómo va a estar el clima durante el martes 27 de octubre

Para el martes se prevé que continúe el mal tiempo en la región patagónica, con precipitaciones intermitentes a lo largo de todo el día.

El aspecto más relevante de la jornada estará dado por el incremento en la velocidad del viento, previéndose ráfagas del sector norte y noroeste que alcanzarán velocidades de entre 42 y 50 km/h durante la mañana.

El termómetro no experimentará grandes variaciones en Santa Cruz, volviendo a registrar una mínima de 7 °C y una máxima cercana a los 14 °C.

Qué se espera para el clima en CABA en el arranque de la semana

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las condiciones meteorológicas se presentarán totalmente estables y sin probabilidad de lluvias.

Durante el lunes 26 se anticipa un cielo parcialmente nublado con marcas térmicas que irán desde una mínima de 9°C hasta una máxima de 18°C, con vientos leves del sector este de entre 7 y 12 km/h.

En los días subsiguientes, CABA experimentará un gradual ascenso de la temperatura. El martes 27 la mínima se ubicará en los 12°C y la máxima llegará a los 21°C con nubosidad variable.