La FATERYH oficializó los montos básicos y adicionales que regirán para la liquidación de haberes.

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) confirmó la grilla salarial correspondiente para la liquidación de haberes de noviembre, manteniendo los valores acordados en la paritaria del sector.

Las escalas vigentes establecen los sueldos básicos para las distintas categorías de encargados, ayudantes, intendentes y personal de vigilancia, además de ratificar la liquidación de sumas fijas y adicionales por tareas específicas.

Escala salarial de noviembre para encargados y personal de edificio

La planilla salarial define las remuneraciones según la función de cada trabajador, el grado del inmueble (de 1.ª a 4.ª categoría) y la condición de contar o no con vivienda en la propiedad:

Encargado permanente con vivienda: $1.316.343 (1.ª categoría), $1.261.495 (2.ª categoría), $1.206.648 (3.ª categoría) y $1.096.952 (4.ª categoría).

Encargado permanente sin vivienda: $1.504.674 (1.ª categoría), $1.441.979 (2.ª categoría), $1.379.285 (3.ª categoría) y $1.253.895 (4.ª categoría).

Ayudante permanente con vivienda: $1.316.343 (1.ª categoría), $1.261.495 (2.ª categoría), $1.206.648 (3.ª categoría) y $1.096.952 (4.ª categoría).

Ayudante permanente sin vivienda: $1.504.674 (1.ª categoría), $1.441.979 (2.ª categoría), $1.379.285 (3.ª categoría) y $1.253.895 (4.ª categoría).

Ayudante de media jornada: $752.337 (1.ª categoría), $720.990 (2.ª categoría), $689.642 (3.ª categoría) y $626.948 (4.ª categoría).

Mayordomo con vivienda: $1.356.196 (1.ª categoría), $1.299.688 (2.ª categoría), $1.243.180 (3.ª categoría) y $1.130.164 (4.ª categoría).

Mayordomo sin vivienda: $1.556.232 (1.ª categoría), $1.491.389 (2.ª categoría), $1.426.546 (3.ª categoría) y $1.296.860 (4.ª categoría).

Intendente: $1.810.032 para todas las categorías.

Personal asimilado o con más de una función (con vivienda): $1.316.343 (1.ª), $1.261.495 (2.ª), $1.206.648 (3.ª) y $1.096.952 (4.ª).

Personal asimilado o con más de una función (sin vivienda): $1.504.674 (1.ª), $1.441.979 (2.ª), $1.379.285 (3.ª) y $1.253.895 (4.ª).

La planilla salarial define las remuneraciones según la función de cada trabajador

Sueldos para guardacoches, vigilancia y personal temporario

Para las funciones que no dependen de la categoría del edificio, el convenio fija valores unificados. En el caso del encargado de guardacoches, percibirá $1.148.903 con vivienda y $1.230.245 sin vivienda.

Respecto al personal de vigilancia, las liquidaciones se establecieron en $1.339.194 para el turno nocturno, $1.260.779 para el diurno y $630.390 para quienes cumplen media jornada.

Asimismo, el personal no permanente cobrará $738.455 (con vivienda) y $785.781 (sin vivienda), mientras que el ayudante temporario percibirá $1.239.172 ($619.586 a media jornada). Por su parte, el personal jornalizado que realice hasta 18 horas mensuales cobrará $13.746,40 por hora, y la jornada diaria para los suplentes se fijó en $60.026,80.

Adicional de $65.000 y plus por tareas específicas

El esquema salarial contempla la liquidación de un Adicional Remuneratorio Mensual de $65.000 para todas las categorías del convenio colectivo de trabajo, el cual se percibirá de forma proporcional según la jornada realizada .

A este importe se suman los diferentes plus por tareas desempeñadas dentro del consorcio: