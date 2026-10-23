El viernes 23 de octubre se presenta con cielo parcialmente nublado en la Ciudad de Buenos Aires y temperaturas que se ubicarán entre los 16° y 24°. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la jornada habrá períodos de mayor nubosidad, aunque sin lluvias significativas previstas.

Cómo estará el clima el sábado y domingo en Buenos Aires, según el SMN

El sábado llegará con un cambio en las condiciones climáticas. Se espera una jornada con cielo mayormente nublado y lluvias durante buena parte del día, con probabilidades de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura máxima será de 19°, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 12°.

pronostico del clima SMN

El domingo 25 de octubre continuará la inestabilidad, aunque las condiciones podrían mejorar hacia la segunda parte de la jornada. Durante la mañana se prevén chaparrones y lluvias, con una probabilidad de entre 10% y 40%.

Además de las lluvias, el domingo tendrá temperaturas más bajas. El termómetro alcanzará una máxima de 17° y 12°, por lo que el fin de semana estará marcado por un descenso térmico respecto al viernes.

Cielo nublado y lluvias para el fin de semana: cómo estará el clima, según el pronóstico del SMN. rawpixel.com / Teddy Rawpixel

Cómo estará el clima en el inicio de la semana

El lunes 26 de octubre comenzará con el cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 9° y 17°. El pronóstico indica una baja probabilidad de precipitaciones, de entre 0% y 10%, por lo que se espera una jornada más estable tras las lluvias previstas.

El martes 27 mantendrá condiciones similares, aunque con un leve ascenso en las temperaturas. Se prevé mínima de 13° y máximas de 21° con cielo parcialmente nublado.

El miércoles 28 continuará la mejora de tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas. La temperatura alcanzará los 23°.