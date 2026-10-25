El pronóstico del tiempo para este domingo 25 de octubre. Imagen ilustrativa.

Este domingo 25 de octubre llega un nuevo giro en el tiempo para buena parte de España, con un ascenso generalizado de las temperaturas que contrasta con la inestabilidad de los últimos días. El predominio de las altas presiones marcará la jornada, aunque persistirán algunas lluvias y nubes en el norte peninsular.

Según detalla la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la Península y Baleares mantendrán una situación de estabilidad general, con cielos nubosos o cubiertos únicamente en el norte y algunas precipitaciones débiles concentradas en Galicia y el área cantábrica.

En el resto del territorio peninsular y en Baleares predominarán los cielos poco nubosos, mientras que en Canarias se esperan nubes y lluvias débiles y dispersas, menos probables en las islas más orientales.

El ascenso de las temperaturas será la gran novedad del día

El organismo meteorológico prevé que las temperaturas suban de forma generalizada en la Península y en los archipiélagos, con un incremento particularmente notable en el interior de Galicia, Asturias, León y el sur del sistema Ibérico, donde las mínimas podrían superar los seis grados de ascenso respecto a los últimos días.

Las temperaturas subirán de forma generalizada en la Península y los archipiélagos. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Pese a esta subida, las temperaturas nocturnas seguirán siendo bajas y podrían darse heladas débiles en las montañas de la mitad norte peninsular, por lo que el contraste térmico entre el día y la noche continuará siendo marcado.

Las zonas donde todavía se esperan lluvias y viento fuerte

Galicia, la costa cantábrica y los Pirineos occidentales concentrarán las precipitaciones más probables de la jornada, aunque de carácter débil y con tendencia a ir perdiendo intensidad a medida que avance el día. Tampoco se descartan lluvias dispersas en las islas Canarias.

El viento también será protagonista en varias zonas, con intervalos fuertes de cierzo en el bajo Ebro y de tramontana en el Ampurdán, además de rachas muy intensas posibles en el norte de Galicia y el Cantábrico. En Canarias, el alisio soplará moderado durante la mañana, aunque irá perdiendo fuerza conforme avance la jornada.

Galicia y el área cantábrica concentrarán las lluvias más probables de la jornada. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Brumas, calima y cómo seguirá el tiempo los próximos días

La AEMET anticipa bancos de niebla matinales y dispersos en el Estrecho y el noroeste peninsular, algo más persistentes en zonas altas de Galicia, además de una entrada de calima en Canarias que afectará especialmente a las cumbres y medianías de las islas orientales.

En cuanto al clima de los próximos días, la semana comenzará con estabilidad generalizada, aunque el paso de algunos frentes podría dejar precipitaciones en el norte peninsular, con mayor probabilidad en Galicia.

Las temperaturas seguirán en ascenso el lunes y el martes, con máximas que superarían los 20 grados en amplias zonas y los 25 grados en buena parte del sur y el este peninsular, además de Baleares.