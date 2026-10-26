El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió una convocatoria para sumar voluntarios a La Noche de los Museos 2026. La jornada cultural se realizará el sábado 14 de noviembre y quienes quieran participar deberán completar la inscripción y asistir a una capacitación presencial obligatoria.

Según la información difundida sobre la convocatoria, la capacitación está prevista para el lunes 2 de noviembre por la tarde, en el barrio porteño de Almagro. La participación es voluntaria y la asignación de cada persona dependerá de las necesidades de los espacios culturales.

Cuáles son los requisitos para ser voluntario en La Noche de los Museos

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción con sus datos personales y de contacto. Entre la información solicitada se encuentran:

Nombre y apellido.

DNI y CUIT o CUIL.

Fecha de nacimiento.

Comuna y barrio de residencia.

Correo electrónico y teléfono celular.

Confirmación de asistencia a la capacitación presencial obligatoria.

Aceptación de los términos y condiciones de la convocatoria.

La inscripción no garantiza la selección: la participación dependerá de los cupos y de las necesidades de organización del evento.

Cuándo y dónde será la capacitación gratuita

La capacitación presencial está prevista para el lunes 2 de noviembre por la tarde, en Almagro. Según la información publicada sobre la convocatoria, esta instancia será obligatoria para quienes quieran participar como voluntarios.

Noche de los Museos. Ciudad de Buenos Aires.

Durante el encuentro se brindarán indicaciones para colaborar en el desarrollo de la jornada cultural. Los voluntarios podrán asistir en tareas de orientación a los visitantes y acompañamiento del público, de acuerdo con las funciones que determine la organización.

La asignación de los espacios tendrá en cuenta las necesidades de cada sede y, según la convocatoria difundida, se procurará considerar la cercanía al domicilio de los participantes. Esto no implica que todos sean destinados al museo o espacio cultural más próximo.

Cómo inscribirse para participar

Los interesados pueden consultar los canales oficiales de participación ciudadana del Gobierno porteño y acceder al programa Voluntarios BA.

La convocatoria específica para La Noche de los Museos 2026 fue difundida con un formulario de inscripción propio.

La inscripción general al programa Voluntarios BA no implica, por sí sola, quedar seleccionado para participar en esta edición de La Noche de los Museos.

Cuándo es La Noche de los Museos 2026

La 22.ª edición de La Noche de los Museos se realizará el sábado 14 de noviembre, de 19 a 2 de la madrugada del domingo.

De acuerdo con el sitio oficial de Turismo de la Ciudad, más de 250 museos y espacios socioculturales abrirán sus puertas con entrada libre y gratuita. La programación incluirá exposiciones, talleres, visitas guiadas, intervenciones artísticas, espectáculos musicales, proyecciones y otras actividades especiales.

La iniciativa es organizada por el Ministerio de Cultura porteño a través de las áreas responsables de festivales, museos y patrimonio histórico. El evento invita a recorrer distintos barrios de la Ciudad y conocer sus instituciones culturales durante una jornada nocturna.