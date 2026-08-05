Comprar por internet y recibir el pedido en la puerta de casa ya es parte de la rutina de millones de personas. Sin embargo, no todos los envíos llegan a destino. Cada año, miles de paquetes de Correo Argentino quedan sin entregar y, si nadie los reclama a tiempo, pueden terminar en un destino inesperado.

¿Por qué hay paquetes de Correo Argentino que nunca se entregan?

No todos los envíos logran llegar a su destinatario. Entre las causas más frecuentes se encuentran la ausencia reiterada de la persona al momento de la entrega, direcciones incorrectas o incompletas, datos insuficientes para identificar el domicilio, rechazos del paquete o la falta de retiro cuando el envío queda disponible en una sucursal.

En estos casos, Correo Argentino inicia un procedimiento previsto para los envíos que no pudieron ser entregados. Antes de dar por finalizado el proceso, el paquete permanece un tiempo determinado para que el destinatario o el remitente puedan recuperarlo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

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¿Qué pasa con los paquetes que nadie reclama?

Si, una vez cumplidos los plazos correspondientes, el envío no es retirado ni reclamado por el remitente o el destinatario, el paquete pasa a ser considerado como una pieza no entregada.

Dependiendo del tipo de envío y de las condiciones previstas para cada caso, el correo puede devolverlo al remitente si corresponde o iniciar el procedimiento previsto para aquellos paquetes que permanecen sin reclamar. Por ese motivo, es importante realizar el seguimiento del envío y actuar dentro de los plazos informados para evitar perder el derecho a recuperarlo.

¿Qué pasa con los paquetes que nadie reclama? Gemini.

¿Quién puede reclamar un paquete de Correo Argentino?

El reclamo puede ser realizado tanto por el remitente como por el destinatario, según la situación del envío. Para ello, es necesario contar con el número de seguimiento y la documentación que permita acreditar la identidad o la titularidad del paquete.

Si el envío presenta demoras, figura como disponible para retiro o registra algún inconveniente en el seguimiento, se recomienda iniciar el reclamo cuanto antes, ya que una vez vencidos los plazos de guarda, las posibilidades de recuperarlo pueden reducirse.

Cómo consultar el estado de un envío

Para saber dónde se encuentra un paquete, Correo Argentino ofrece un sistema de seguimiento online. Solo es necesario ingresar el código de seguimiento asignado al envío para conocer su estado, verificar si hubo intentos de entrega o confirmar si se encuentra disponible para retirar en una sucursal.

Revisar periódicamente el seguimiento es una de las formas más efectivas de evitar que un paquete quede sin reclamar y termine ingresando al procedimiento previsto para los envíos no entregados.