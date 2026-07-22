Vuelve un tren que recorre de punta a punta el país: permaneció durante años sin actividad e integrará uno de los principales ejes logísticos (Fuente: inteligencia artificial).

La posibilidad de recuperar un histórico corredor ferroviario vuelve a cobrar fuerza. El Ejecutivo analiza reactivar el Tren Norpatagónico, una iniciativa que permaneció paralizada durante años y que ahora aparece como una pieza estratégica para mejorar el abastecimiento y la salida de la producción de Vaca Muerta.

El proyecto apunta a reducir la dependencia del transporte por camión mediante una conexión ferroviaria entre Bahía Blanca y Añelo. De concretarse, el corredor se convertirá en una herramienta clave para movilizar insumos, materiales y cargas vinculadas con la industria del petróleo y el gas.

Cómo es el plan para reactivar el Tren Norpatagónico

La propuesta contempla la renovación de 582 kilómetros de vías ya existentes y la construcción de un nuevo tramo de 83 kilómetros para llegar hasta Añelo, en Neuquén. De esa manera, el ferrocarril volvería a operar sobre una traza que llevaba años sin actividad plena y permitiría mejorar la logística de uno de los sectores económicos más importantes del país.

Si el proyecto avanza, Bahía Blanca reforzará su papel como nodo portuario y energético (Fuente: Gobierno Nacional). Gobierno Nacional

La recuperación de este corredor ferroviario también facilitaría el traslado de la producción energética hacia el puerto de Bahía Blanca, además de optimizar el ingreso de equipos e insumos destinados a los desarrollos hidrocarburíferos. Según la información difundida por Noticias Argentinas, el objetivo es lograr un sistema de transporte más confiable y disminuir el tránsito de camiones en las rutas de la región.

Por qué este tren es considerado estratégico para Vaca Muerta

La reactivación del corredor ferroviario forma parte de una serie de iniciativas destinadas a acompañar la expansión de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo y uno de los principales focos de inversión energética en Argentina.

En ese contexto, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, señaló en distintas oportunidades que ampliar la infraestructura logística constituye uno de los desafíos centrales para sostener el crecimiento del yacimiento. Si el proyecto avanza, Bahía Blanca reforzará su papel como nodo portuario y energético, consolidando una conexión ferroviaria pensada para impulsar el comercio y las exportaciones durante los próximos años.