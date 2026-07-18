En esta noticia

Uno de los servicios de trenes más significativos del país reanudará sus recorridos y cruzará nuevamente la Argentina. Se trata del Tren 25 de Mayo, que brinda prestaciones sanitarias preventivas y propuestas sociales, educativas, culturales y recreativas.

La formación permaneció durante años en desuso en un depósito ferroviario de la localidad de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, mostrando un significativo deterioro estructural y operativo.

Te puede interesar

Ni azúcar ni canela: el ingrediente de cocina que expertos en jardinería usan para fortalecer las raíces de las plantas

Te puede interesar

Qué significa la señal de tránsito con un círculo rojo con un número 2 y por qué es tan importante

El Tren 25 de Mayo vuelve a circular: qué destinos unirá

El Tren 25 de Mayo comenzó su recorrido por la provincia de Chaco el 1 de junio, donde la formación trabajará hasta el 3 de julio, visitando las estaciones de Hermoso Campo, General Pinedo, Campo Largo, Sáenz Peña y Resistencia.

La formación ferroviaria vuelve a recorrer el país y llegará a más lugares complementando el servicio brindado por el Tren 9 de Julio. Foto: Gobierno de Argentina.
La formación ferroviaria vuelve a recorrer el país y llegará a más lugares complementando el servicio brindado por el Tren 9 de Julio. Foto: Gobierno de Argentina.

El Ministerio de Capital Humano decidió fomentar un profundo proceso de recuperación y puesta en valor de toda la formación ferroviaria.

Servicios del tren sanitario y social con 11 vagones especializados

La formación cuenta con 11 vagones preparados específicamente para ofrecer servicios en el ámbito sanitario, social, educativo y cultural.

Entre los espacios disponibles se destacan:

  • Consultorios de atención médica y social.
  • Oficinas de ANSES y RENAPER.
  • Vagón cultural con microcine.
  • Vagón odontológico con dos sillones completos.
  • Nuevo vagón con mamógrafo y equipo de rayos X.