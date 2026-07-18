El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, puso en funcionamiento el Tren 25 de Mayo. Foto: Gobierno de Chaco.

Uno de los servicios de trenes más significativos del país reanudará sus recorridos y cruzará nuevamente la Argentina. Se trata del Tren 25 de Mayo, que brinda prestaciones sanitarias preventivas y propuestas sociales, educativas, culturales y recreativas.

La formación permaneció durante años en desuso en un depósito ferroviario de la localidad de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, mostrando un significativo deterioro estructural y operativo.

El Tren 25 de Mayo vuelve a circular: qué destinos unirá

El Tren 25 de Mayo comenzó su recorrido por la provincia de Chaco el 1 de junio, donde la formación trabajará hasta el 3 de julio, visitando las estaciones de Hermoso Campo, General Pinedo, Campo Largo, Sáenz Peña y Resistencia.

La formación ferroviaria vuelve a recorrer el país y llegará a más lugares complementando el servicio brindado por el Tren 9 de Julio. Foto: Gobierno de Argentina.

El Ministerio de Capital Humano decidió fomentar un profundo proceso de recuperación y puesta en valor de toda la formación ferroviaria.

Servicios del tren sanitario y social con 11 vagones especializados

La formación cuenta con 11 vagones preparados específicamente para ofrecer servicios en el ámbito sanitario, social, educativo y cultural.

Entre los espacios disponibles se destacan: