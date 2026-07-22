Renfe permite perros de hasta 40 kilos en sus trenes: todos los requisitos para viajar con tu mascota.

Viajar con mascotas en los trenes de Renfe es posible tanto con animales pequeños como, desde la ampliación de este servicio, con perros de hasta 40 kilos sin transportín en determinados trayectos. La compañía establece condiciones específicas según el tipo de tren, el peso del animal y la modalidad de viaje.

Además de las normas para perros de gran tamaño, Renfe mantiene la posibilidad de transportar mascotas de hasta 10 kilos en transportín en servicios como AVE, Avlo, Larga Distancia, Avant y Media Distancia. En todos los casos, es obligatorio cumplir los requisitos de transporte y llevar la documentación exigida para garantizar un viaje seguro.

Cómo viajar con perros de hasta 40 kilos en los trenes de Renfe

Renfe permite viajar con un perro de hasta 40 kilos sin transportín en trenes AVE, Avlo, Larga Distancia, Avant y Media Distancia, con excepción de los trenes con enlace y aquellos con planes alternativos de transporte programados. Los servicios compatibles aparecen identificados con una huella de perro al comprar el billete.

El servicio admite un máximo de un perro grande por persona y dos perros grandes por tren, ubicados en un coche predeterminado. En AVE, Avlo y Larga Distancia, el animal ocupará el asiento contiguo, en la plaza interior junto a la ventanilla, mientras que en Avant y Media Distancia no podrá subir al asiento.

Los perros deberán llevar bozal y correa no extensible de un máximo de 1,5 metros en la estación y durante el embarque y desembarque. Durante el trayecto no será obligatorio el bozal, aunque deberán permanecer atados y sin abandonar su plaza hasta llegar al destino. No pueden utilizar este servicio los perros de razas potencialmente peligrosas, los menores de un año ni las hembras en celo.

Renfe permite perros de hasta 40 kilos en sus trenes: todos los requisitos para viajar con tu mascota. (Foto: Renfe).

Precio, documentación y condiciones para viajar con perros grandes

Para viajar con un perro de hasta 40 kilos es obligatorio adquirir el extra Perros hasta 40 kg.

En AVE, Avlo y Larga Distancia, el suplemento cuesta 40 euros . En AVE y Larga Distancia solo está disponible para billetes Elige Estándar.

En Avlo, el suplemento de 40 euros se añade al billete de tarifa Básica.

En Avant y Media Distancia, el coste equivale al de un billete de tarifa general, además del billete del viajero.

Este complemento puede adquirirse en la web de Renfe, la aplicación oficial y en agencias presenciales y virtuales hasta 24 horas antes de la salida del tren. No permite seleccionar asiento, no admite cambios y sí permite anulación según las condiciones del billete adquirido.

Para acceder al tren es obligatorio presentar la cartilla de vacunación firmada y sellada por personal veterinario o el pasaporte europeo para animales de compañía actualizado, junto con el billete.

En los controles de acceso o a bordo de los trenes AVE, Avlo, Euromed, Intercity y Avant, Renfe entrega un kit de viaje con una funda para el asiento y una alfombrilla. En Media Distancia este kit no está incluido. Además, el viajero debe llevar su propio material de limpieza, como empapador, toallitas, bolsas para heces y productos desinfectantes, siendo responsable de cualquier incidencia relacionada con el animal.

Renfe permite perros de hasta 40 kilos en sus trenes: todos los requisitos para viajar con tu mascota. (Fuente: Freepik.es).

Las normas para mascotas de hasta 10 kilos y qué ocurre en Cercanías

Los animales de compañía de hasta 10 kilos, como perros, gatos, hurones, hámsteres, cobayas, conejos y aves no de corral, pueden viajar en AVE, AVE Internacional entre España y Francia, Larga Distancia, Avlo, Avant y Media Distancia siempre que lo hagan dentro de un transportín o jaula con unas dimensiones máximas de 60 x 35 x 35 centímetros. Solo se permite una mascota por persona y debe viajar con su propio billete, sin ocupar plaza.

AVE y Larga Distancia: el billete de la mascota es gratuito para quienes viajan con billete Prémium. Con las tarifas Básico y Elige, el coste es de 10 euros .

Avlo: el billete de la mascota tiene un precio de 10 euros .

Avant y Media Distancia: el importe del billete de la mascota equivale al 25% de la tarifa general .

Media Distancia de Ancho Métrico: se admiten perros, gatos y aves sin límite de peso , sujetos con correa, sin necesidad de transportín y con bozal en el caso de los perros. Viajan gratis y no necesitan billete.

Cercanías: se admiten perros, gatos y aves sin límite de peso. Viajan gratis y no necesitan billete. Deben ir sujetos con correa y bozal, no es obligatorio el transportín y se permite una mascota por persona.

Además, los perros guía y de asistencia viajan siempre de forma gratuita y sin limitaciones de peso o transporte. Conforme al Real Decreto 409/2025, Renfe garantiza su acceso a todos sus servicios, incluidos los perros de asistencia durante su periodo de formación cuando lleven el distintivo correspondiente y la persona adiestradora acredite su condición profesional.

Por último, Renfe recuerda que no se admiten mascotas en los viajes con billete combinado tren+bus y recomienda consultar siempre las condiciones de transporte y la documentación necesaria antes de iniciar el viaje.