El presidente Javier Mieli anunció este sábado la designación de Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa en lugar de Luis Petri,quien a partir del 10 de diciembre dejará la cartera para asumir su banca en la Cámara de Diputados.

El Teniente General Presti, actual Jefe del Estado Mayor del Ejército, se convierte en el primer militar en estar a cargo del Ministerio de Defensa desde el regreso de la democracia en 1983.

La designación oficial de Pestri se anunció en simultáneo con la de Alejandra Monteoliva, sucesora de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad.

El comunicado de la Oficina del Presidente valoró especialmente que "es la primera vez desde el regreso de la democracia que un militar de carrera asuma al frente de esta cartera".

Definió a Presti como “una persona con una intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón” para estar al frente de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas.

Y enfatiza que esta decisión inaugura una tradición que “esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante, dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”.

Quién es Carlos Alberto Presti, el nuevo ministro de Defensa

Carlos Alberto Presti tiene una carrera militar consolidada y experiencia operativa. Nació el 23 de junio de 1966 y se formó en el Colegio Militar de la Nación, de donde egresó en 1987 como subteniente de Infantería.

A lo largo de su trayectoria ocupó roles clave: fue comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar.

En misiones internacionales, Presti se desempeñó como jefe del batallón argentino de paz en Haití. También tuvo experiencia diplomática: fue agregado de Defensa en varias embajadas centroamericanas.

Comunicado nuevos ministros Defensa y Seguridad

Académicamente, cuenta con formación avanzada: estudió en la Universidad del Salvador y en la Escuela Superior de Guerra Teniente General Luis María Campos, donde se especializó en Estado Mayor, estrategias y organización.

Fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército por decreto presidencial a fines de 2023, en un recambio de alto nivel que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos. Su ascenso fue oficializado mediante el decreto 119/2023.

Asumirá sus funciones al frente de la cartera de Defensa el próximo 10 de diciembre, en el marco del recambio por el cual el actual ministro Luis Petri asumirá la banca de diputado nacional por La Liberad Avanza.

Presti, el primer militar que es ministro de Defensa desde el regreso de la democracia

Con el nombramiento del teniente general Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa, el presidente Javier Milei rompió un patrón que se mantuvo desde el retorno de la democracia: ningún militar había ocupado esa cartera en un gobierno democrático.

El presidente Javier Milei expuso ayer en el Colegio Militar de la Nación. Atrás suyo, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela

Desde diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín inició su presidencia, todos los ministros de Defensa fueron civiles.

Entre los más destacados estuvieron Horacio Jaunarena, quien ejerció en varias oportunidades ese cargo y Nilda Garré, la primera mujer en ocupar el cargo.

Su llegada representa un giro simbólico en la conducción de la Defensa nacional, en momentos de reorganización de las Fuerzas Armadas durante el gobierno libertario y debate sobre su rol en la seguridad interior.