Después de casi cinco años fuera del mercado argentino, una de las joyerías españolas más reconocidas a nivel mundial volvió a apostar por el país. Se trata de Tous, la marca identificada por su icónico charm de osito de diamantes, que regresó a fines de 2025 con la apertura de dos locales. La firma ya opera en Unicenter y Galerías Pacífico, dos de los centros comerciales más importantes del país, y busca ampliar su presencia con un plan de expansión que contempla nuevas aperturas tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires como en el interior. El regreso de Tous a la Argentina marca una nueva etapa para la compañía, que había tenido presencia local desde 2007, cuando abrió su primer local en Patio Bullrich. Sin embargo, en 2021 decidió retirarse del país en un contexto atravesado por restricciones a las importaciones y el impacto de la pandemia. Ahora, la marca volvió a desembarcar con locales propios. El primero abrió en octubre en el shopping Unicenter, con un espacio de 45 metros cuadrados ubicado en el primer nivel, mientras que el segundo se instaló en Galerías Pacífico. La estrategia de corto plazo está enfocada en Buenos Aires, con conversaciones avanzadas para sumar nuevos locales en shoppings operados por IRSA, como Alto Palermo, Paseo Alcorta y Alto Avellaneda. La operación de Tous en la Argentina quedó en manos de Grupo Enter, que asumió el rol de representante exclusivo de la marca en el país. El plan de crecimiento diseñado contempla la apertura de entre 10 y 15 locales en un período de dos años, con una inversión total estimada en cerca de 7 millones de dólares. Las dos aperturas iniciales en Buenos Aires requirieron una inversión cercana a 1,2 millones de dólares, que incluyó la adecuación de los locales, el equipamiento y el stock inicial. Superada la primera fase en el AMBA, la firma proyecta desembarcar en ciudades del interior que combinan alto tránsito comercial y atractivo turístico, como Córdoba, Rosario y Mendoza.