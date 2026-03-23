En el último tiempo, YPF comenzó a marcar un giro estratégico en la experiencia que ofrece en sus estaciones de servicio. La petrolera busca dejar atrás el concepto tradicional de punto de carga para convertir cada parada en un espacio con servicios diferenciados, gastronomía de calidad y alianzas con marcas líderes. En ese marco, el CEO de la compañía, Horacio Marín, confirmó en una entrevista con EnergíaON que desde abril YPF implementará una nueva segmentación de formatos en toda su red, con foco en calidad, innovación y experiencia del cliente. Como parte de esa transformación, la empresa anunció la construcción de la YPF más grande del país, un complejo que contará con un shopping, espacios de coworking y múltiples servicios. El proyecto se desarrolla sobre un predio estratégico de 10 hectáreas ubicado a la altura de la ciudad bonaerense de San Pedro, sobre la Ruta Nacional 9, en el carril que conecta Rosario con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de uno de los corredores logísticos y turísticos más importantes del país, por el que circulan cerca de 20.000 vehículos diarios. La magnitud de las obras obligó incluso a instalar una planta hormigonera propia dentro del predio para asegurar el abastecimiento de materiales y acelerar los tiempos de construcción. Según estimaciones, una vez operativa, la mega estación generará más de 100 puestos de trabajo directos. El complejo contará con un paseo comercial estilo shopping, con locales de distintos rubros que permitirán a los usuarios realizar compras sin desviarse de su recorrido. La propuesta gastronómica será otro de los ejes centrales, con un restaurante de grandes dimensiones y opciones de comida rápida disponibles las 24 horas. Además, el predio incluirá espacios de coworking equipados con conectividad Wi‑Fi de alta velocidad. También se proyectaron áreas de descanso para transportistas, con duchas y servicios de higiene, reconociendo el rol clave que cumple este sector en la logística nacional. A esto se sumarán servicios de mecánica ligera, cambio de neumáticos y estaciones de carga para vehículos eléctricos. La inauguración del complejo está prevista para fines de 2026 o comienzos de 2027. La mega estación forma parte de un plan más amplio de reconversión de la red comercial de YPF. Según explicó Horacio Marín, la compañía avanzará con una segmentación de formatos que se organizará en tres grandes categorías: YPF Black, YPF Premium y YPF RefiPlus, además de dos nichos específicos vinculados a estaciones móviles y servicios para transporte pesado. El formato YPF Black estará orientado al segmento premium y tendrá una fuerte apuesta gastronómica, con el desarrollo culinario a cargo del chef Mauro Colagreco, distinguido con tres estrellas Michelin. La idea es elevar el estándar de la oferta gastronómica en estaciones de alto tránsito, con propuestas de mayor calidad a precios accesibles. Las YPF Premium buscarán una evolución del modelo actual, con mejoras en productos, atención y experiencia del cliente, mientras que las YPF RefiPlus apuntarán a un esquema más eficiente en costos, con mayor autoservicio y adaptación a características regionales. A su vez, la petrolera desarrollará estaciones móviles para localidades pequeñas y estaciones específicas para transporte pesado, con operación permanente y servicios de descanso. El primer proyecto de este tipo se iniciará en Vaca Muerta y se complementará con una estación que abrirá a mediados de abril en Buenos Aires.