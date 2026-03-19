En el centro del escenario, vestido de negro, con las manos abiertas como si abrazara al público entero, Raphael sostiene una nota que parece no agotarse nunca. Su voz avanza con dramatismo mientras su figura se recorta contra la luz. Es una postal que se repite desde hace más de seis décadas y que vuelve a cobrar forma con cada gira: intensidad, gesto teatral y una conexión directa con la audiencia que convirtió al “Divo de Linares” en un fenómeno singular dentro de la música en español. Ese mismo pulso llegará nuevamente a la Argentina. El artista español se presentará en el Teatro Gran Rex con su espectáculo Raphaelísimo, una propuesta que recorre su repertorio histórico y suma las canciones de su último álbum, “Ayer... aún”. La venta general de entradas estará disponible desde el viernes 20 de marzo a las 10 a través de tu https://www.tuentrada.com/ La propuesta fue concebida como un recorrido integral por la trayectoria del artista. Según se informó, el espectáculo “propone una experiencia inigualable y cercana, diseñada para conectar con su público en la intimidad y celebrar la esencia de una trayectoria única en la historia de la música”. El show combinará los grandes clásicos que definieron su carrera con el material de su último trabajo discográfico, en una puesta que busca reforzar la cercanía con el público sin perder el despliegue escénico que lo caracteriza. El repertorio incluirá algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, como “Yo soy aquel”, “Mi gran noche” y “Escándalo”, junto con nuevas interpretaciones. A lo largo de más de seis décadas, Raphael construyó un cancionero que atravesó generaciones. En ese marco, el espectáculo se plantea como un puente entre distintas épocas de su carrera, con una narrativa musical que combina nostalgia y vigencia. El show también presentará canciones de “Ayer... aún”, su más reciente álbum, definido como “un tributo exquisito a la chanson francesa”. El trabajo rinde homenaje a figuras como Edith Piaf y Charles Aznavour, y marca una nueva etapa en la discografía del artista. La elección de este repertorio refuerza una de las características centrales de Raphael: su capacidad de reinterpretar géneros y tradiciones musicales sin perder identidad. Nacido en Linares, España, en 1943, Raphael inició su carrera profesional en la adolescencia y rápidamente alcanzó proyección internacional. A lo largo de su trayectoria vendió más de 100 millones de discos y recibió múltiples reconocimientos de la industria. En 2025 fue distinguido como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, un reconocimiento que consolidó su lugar como una de las figuras más influyentes de la música en español. Su vigencia se explica, en parte, por su capacidad de reinventarse. El nuevo tour se presenta como “un viaje emocional conducido por una voz que ha desafiado el tiempo y una capacidad interpretativa que sigue cautivando a públicos de todas las edades y estilos”.