Oficial y confirmado| Educación ordena cierre total de escuelas en todo el país por 6 días y no habrá clases en primaria y secundaria. Fuente: IA.

El calendario escolar en España ya indica los días en los que no habrá actividad en las aulas durante el resto de 2026. A partir de hoy y hasta fin de año, existen 6 jornadas festivas de carácter nacional en las que los colegios permanecerán cerrados en todo el país, tanto en primaria como en secundaria.

Estas fechas forman parte del calendario laboral oficial y se aplican de manera uniforme en todo el territorio, a diferencia de otros días no lectivos que dependen de cada comunidad autónoma o municipio. En este contexto, los centros educativos deberán suspender las clases en esas jornadas sin excepción.

A partir de esta base, el calendario combina festivos nacionales con otros periodos no lectivos autonómicos, lo que amplía aún más los días sin clase según la región. Sin embargo, el cómputo confirmado a nivel nacional permite establecer un mínimo común para todos los alumnos.

Oficial y confirmado| Educación ordena cierre total de escuelas en todo el país por 6 días y no habrá clases en primaria y secundaria. Fuente: IA.

6 días sin clases en toda España

Los días festivos nacionales que provocan el cierre de escuelas son los siguientes:

15 de agosto (Asunción de la Virgen)

12 de octubre (Fiesta Nacional de España)

1 de noviembre (Todos los Santos)

6 de diciembre (Día de la Constitución)

8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (Navidad)

Estas fechas están establecidas por el calendario laboral estatal y son de aplicación en todo el territorio nacional. Por consiguiente, los centros educativos están obligados a permanecer cerrados en dichas fechas, sin posibilidad de modificación.

A estos días festivos se añaden, en numerosas ocasiones, ajustes cuando estos se producen durante el fin de semana y son trasladados, aunque esto está sujeto a decisiones autonómicas.

Oficial y confirmado| Educación ordena cierre total de escuelas en todo el país por 6 días y no habrá clases en primaria y secundaria.

Cierre de escuelas en comunidades autónomas

Más allá de estos 6 días comunes, cada comunidad autónoma amplía el calendario con sus propios días no lectivos, generando diferencias significativas entre las regiones.

Además, cada comunidad establece sus propios calendarios de vacaciones de Navidad y Semana Santa, los cuales pueden extenderse por un periodo superior a una semana. A esto se suman hasta tres días no lectivos de libre disposición municipal, permitiendo que cada localidad adecúe el calendario a su realidad.

En la práctica, esto significa que, aunque hay 6 días en los que no se imparten clases en toda España, el total de jornadas sin actividad escolar puede ser considerablemente mayor, dependiendo de la comunidad, e incluso variar entre ciudades dentro de una misma región.