Compartir la cama con una mascota, en especial con un gato, no es solo un gesto de cariño. El contacto cercano durante el descanso puede influir en la calidad del sueño y en el bienestar físico y emocional de las personas. Diversas investigaciones científicas analizaron cómo dormir con animales domésticos impacta en el descanso. La evidencia muestra que la convivencia nocturna con mascotas puede generar efectos tanto positivos como negativos en la percepción del sueño. Un trabajo publicado en la revista Scientific Reports por investigadores del Trinity College (Estados Unidos) analizó datos de más de 1.500 adultos que respondieron cuestionarios sobre sus hábitos de sueño y la convivencia con animales. El estudio encontró que dormir con mascotas se asociaba con una percepción de peor calidad de descanso y con mayor presencia de síntomas de insomnio en comparación con quienes no compartían la cama o la habitación con animales. Esto no implica que todas las personas sufran efectos negativos, pero quienes practicaban “co-sleeping” con mascotas tendían a describir su descanso como menos reparador. Los especialistas detectaron algunos patrones frecuentes: Dormir con un animal puede reducir el estrés, generar sensación de seguridad y fortalecer el vínculo afectivo, factores que ayudan a relajarse antes de dormir. Sin embargo, estos beneficios emocionales no siempre se traducen en un mejor descanso objetivo, y la experiencia varía según cada persona. Especialistas en medicina del sueño y veterinaria sugieren observar algunos puntos: Dormir con un gato o un perro puede influir en el descanso de maneras diferentes. Los estudios coinciden en que lo importante es prestar atención a cómo responde el propio cuerpo y ajustar la rutina para lograr un equilibrio entre bienestar emocional y sueño reparador.