El Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Dirección de Educación Inicial y Primaria anunciaron el retorno de la campaña de vacunación en las escuelas, una estrategia coordinada con la Comisión Nacional Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes. La iniciativa, que arranca oficialmente a fin de mes, comenzará a difundirse en las instituciones educativas desde este lunes 11, cuando cada escuela recibirá el plan operativo con los detalles. Gerardo Bruzzone, subdirector general de Salud, explicó que el eje de la campaña serán las vacunas conocidas como “refuerzo escolar”, aplicadas a los niños de 5 y 11 años. No obstante, aclaró, estarán disponibles todas las vacunas que integran el esquema obligatorio, así como las opcionales, entre ellas la antigripal. “El plan está diseñado para saber qué vacuna le falta y le corresponde a cada niño, con nombre y apellido”, señaló Bruzzone, y agregó que los vacunadores llegarán a las escuelas ya informados sobre las dosis que corresponde aplicar a cada alumno. También advirtió que puede ocurrir que algunos niños ya tengan el esquema completo y por tanto no requieran ninguna vacuna. Para garantizar el consentimiento familiar, las escuelas entregarán formularios en los que los padres o tutores deberán indicar qué vacunas autorizarán para sus hijos. La medida busca facilitar la logística y respetar la decisión de las familias, según las autoridades. Las cifras de cobertura muestran un panorama mixto: en niños de 1 y 2 años la vacunación ronda el 97%, mientras que en edad escolar baja al 90%. Selva Pérez, subdirectora general de Inicial y Primaria, destacó la importancia de retomar la vacunación en el ámbito escolar: “Hace mucho tiempo que se dejó de hacer esta acción en las escuelas. Entendimos como Estado uruguayo que si tenemos foco en la infancia tenemos que pensar en acercarle la posibilidad de la vacunación a cada niño, a cada niña que lo necesite, siempre que la familia lo autorice”, afirmó.