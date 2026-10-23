La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio para comprobar que los vehículos cumplan con las condiciones de seguridad necesarias para circular.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), algunos conductores pueden acceder a una exención del pago y realizar el trámite sin abonar la tarifa correspondiente.

El beneficio está destinado a jubilados, pensionados, mayores de 65 años que cumplan determinados requisitos y personas con discapacidad , tanto titulares de vehículos como familiares habilitados por la normativa. Para acceder, es necesario presentar una solicitud y adjuntar la documentación que respalde el pedido.

Quiénes pueden hacer la VTV gratis en la Ciudad de Buenos Aires

De acuerdo con la información oficial del Gobierno porteño, pueden solicitar la exención del pago de la VTV los siguientes grupos:

Vehículos en la Verificación Técnica Vehicular.

Jubilados y pensionados: deben ser titulares del vehículo y percibir hasta dos haberes mínimos jubilatorios.

Mayores de 65 años: pueden acceder al beneficio si son titulares del vehículo y cobran hasta dos haberes mínimos.

Personas con discapacidad titulares de vehículos: deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Personas con discapacidad que no son titulares del vehículo: el beneficio también contempla vehículos de padres, tutores, descendientes, cónyuges o convivientes.

La exención permite realizar la verificación sin pagar el arancel, siempre que se cumplan las condiciones establecidas y la solicitud sea aprobada.

Cómo solicitar la exención del pago de la VTV

El trámite se inicia a través de la página oficial de turnos de la VTV de la Ciudad. Allí, el interesado debe cargar los datos del vehículo y de la persona de contacto, elegir el motivo por el que solicita la exención, adjuntar la documentación respaldatoria y esperar la resolución.

También se puede enviar la documentación escaneada al correo exentosvtv@buenosaires.gob.ar. En ese caso, se deben indicar los siguientes datos:

CUIT o CUIL del titular.

Fecha de nacimiento del titular del vehículo.

Mes y año de patentamiento.

Kilometraje de la unidad.

Para jubilados, pensionados y mayores de 65 años, se solicita una copia de la cédula verde de ambas caras, el título del vehículo, el DNI de ambas caras y el comprobante de haberes, además de los datos personales y del kilometraje.

Vehículo en la planta verificadora.

Las personas con discapacidad titulares del vehículo deben presentar la misma documentación identificatoria y del automóvil, junto con una copia del Certificado Único de Discapacidad.

Qué elementos hay que llevar al turno de la VTV

Aunque el conductor obtenga la exención del pago, debe cumplir con los requisitos obligatorios para presentarse a la verificación. En este sentido, es fundamental contar con:

DNI vigente.

Licencia de conducir vigente.

Seguro del vehículo vigente.

Constancia de pago correspondiente a la reserva del turno.

Cédula verde o azul (en caso de presentarse un tercero).

Título de propiedad del vehículo.

Para motovehículos, cédula verde y/o rosa (en caso de presentarse un tercero).

Correo electrónico válido con el código de reserva y otro para descargar la boleta.

Además, es necesario llevar matafuegos, balizas y un botiquín de emergencias dentro del habitáculo. Por su parte, los cinturones de seguridad del vehículo deben estar abrochados al momento de presentarse.