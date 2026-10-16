La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires tiene nuevas tarifas desde el 15 de octubre de 2026.

El Ministerio de Transporte bonaerense autorizó un aumento del 17,56%, que llevó el valor básico para los vehículos particulares de hasta 2.500 kilos a $ 114.105,99, con IVA incluido.

La actualización quedó establecida mediante la Resolución 361-MTRAGP-2026, publicada en el Boletín Oficial.

De esta manera, los conductores deberán considerar los nuevos importes para realizar el trámite durante noviembre, mientras no se disponga otra modificación tarifaria.

Cuánto cuesta la VTV en Buenos Aires desde el 15 de octubre

El nuevo cuadro tarifario contempla diferentes importes según el tipo de vehículo. Los valores informados tras la actualización son:

Vehículos particulares de hasta 2.500 kilos: $ 114.105,99.

Vehículos de más de 2.500 kilos: $ 205.390,78.

Motos de entre 50 y 200 centímetros cúbicos: $ 45.642,40.

Motos de más de 200 y hasta 600 centímetros cúbicos: $ 68.463,59.

Motos de más de 600 centímetros cúbicos: $ 91.284,79.

Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos: $ 68.463,59.

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kilos: $ 102.695,39.

Los importes corresponden al cuadro tarifario difundido tras la entrada en vigencia de la actualización provincial.

La tarifa básica para autos de hasta 2.500 kilos pasó de $ 97.057,65 a $ 114.105,99 , una diferencia de $ 17.048,34.

Cambia la VTV.

Por qué aumentó la VTV en la provincia de Buenos Aires

La actualización estaba prevista para julio de 2026, pero su aplicación se postergó durante 90 días mediante un acuerdo entre la Dirección Provincial de VTV y las empresas concesionarias.

Una vez cumplido ese plazo, el Ministerio de Transporte bonaerense dispuso que el nuevo valor comenzará a regir el 15 de octubre.

El mecanismo de actualización contempla una tarifa básica vinculada con el salario de referencia establecido para el sector, de acuerdo con el esquema de concesiones del servicio.

Dónde sacar turno para hacer la VTV

Los conductores pueden consultar la información del trámite y gestionar su turno a través del portal oficial de la VTV de la provincia de Buenos Aires.

Antes de iniciar la gestión, se recomienda verificar los requisitos y la documentación solicitada por el sistema provincial.