VTV rechazada: el detalle que puede hacer que te desaprueben el trámite de inmediato.

La VTV es un trámite obligatorio que busca comprobar que los vehículos que circulan cumplan con las condiciones técnicas y de seguridad exigidas. Durante la inspección se revisan distintos componentes del auto y una falla en alguno de ellos puede impedir obtener el resultado esperado.

Entre los elementos que deben encontrarse en buenas condiciones están los cinturones de seguridad, un sistema fundamental para proteger a los ocupantes ante una frenada brusca o un choque. El Manual de Procedimientos de Verificación Técnica Vehicular aprobado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires establece controles específicos sobre su estado, funcionamiento, regulación y anclajes.

Qué revisan de los cinturones de seguridad en la VTV

El manual detalla que los cinturones son obligatorios en todos los asientos y que deben estar correctamente ajustados a la estructura del asiento. Durante la inspección se comprobará el correcto cierre del anclaje y el estado de las propias correas.

VTV rechazada: el detalle que puede hacer que te desaprueben el trámite de inmediato.

Uno de los controles consiste en comprobar el estado general de los cinturones y la regulación de su longitud. En la verificación se acoplarán ambas partes de cierre y se tirará firmemente del conjunto con una mano. El mecanismo no deberá ceder ni abrirse en ningún momento.

El sistema de cierre tiene requisitos específicos. La hebilla debe permanecer cerrada cuando el cinturón no está sometido a tensión y no debe poder abrir por un descuido o de manera involuntaria. El dispositivo también deberá permitir una apertura rápida en caso de emergencia y el pulsador debe ser de color rojo en toda la superficie.

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Cuánto cuesta hacer la VTV en CABA y en provincia de Buenos Aires

CABA

En CABA la VTV es obligatoria para autos particulares a partir de 3 años de antigüedad o que tengan más de 60.000 kilómetros y motos de más de 1 año de antigüedad.

El costo para autos particulares es de $ 96.968 y de $ 36.459 para motos.

Para realizar la verificación, la Ciudad organiza el cronograma en base al número final de la patente. Diciembre y enero no tienen asignado ningún número, por lo tanto, podrán realizarla quienes no lo hayan hecho en el mes correspondiente. La VTV podrá realizarse dentro de los 30 días de mes que corresponda.

VTV rechazada: el detalle que puede hacer que te desaprueben el trámite de inmediato. GCBA.

Provincia de Buenos Aires

El gobierno bonaerense contempla nuevas tarifas desde el 15 de octubre. El Ministerio de Transporte autorizó un aumento del 17,56%, por lo que el cuadro tarifario quedó de la siguiente manera: