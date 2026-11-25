El reglamento vigente establece que determinados cambios en el nombre, el apellido o los rasgos físicos pueden dejar sin validez el pasaporte argentino. (Fuente: Shutterstock).

Los argentinos que tengan previsto viajar al exterior deberán prestar atención a la vigencia de sus documentos, ya que determinados cambios en sus datos personales o en sus características físicas pueden obligarlos a tramitar un nuevo pasaporte.

La normativa contempla situaciones en las que el documento pierde validez identificatoria, incluso cuando todavía no alcanzó su fecha de vencimiento.

Así lo establece el Reglamento para la Emisión del Pasaporte Ordinario para Argentinos, aprobado por el Decreto 261/2011 y cuyo Anexo I fue sustituido por el Decreto 749/2019.

Entre los motivos contemplados figuran las modificaciones en el nombre, el apellido y el orden fisonómico del titular, una disposición que puede alcanzar a quienes hayan atravesado determinados cambios físicos antes de viajar.

¿Qué cambios físicos pueden obligar a renovar el pasaporte argentino?

El artículo 10 del reglamento vigente contempla la pérdida de validez identificatoria del pasaporte cuando se producen modificaciones en el nombre, el apellido o el orden fisonómico de su titular. Algunos cambios físicos comunes podrían encuadrarse en esta disposición si alteran en gran parte los rasgos que permiten identificar a la persona.

Entre los casos que podrían requerir una consulta ante las autoridades se encuentran:

Cirugías estéticas faciales: cuando modifican sustancialmente las facciones del titular.

Intervenciones reconstructivas: si generan cambios relevantes en los rasgos del rostro.

Otras modificaciones fisonómicas: cuando afectan características físicas que permiten reconocer a la persona en la fotografía del documento.

La normativa se refiere a modificaciones del orden fisonómico, por lo que un cambio de peinado, barba o aspecto general no implica automáticamente la caducidad del documento.

¿Qué dice el artículo 10 del Decreto 261/2011 sobre los cambios de identidad?

El pasaporte argentino puede perder su validez antes de la fecha de vencimiento por determinados cambios físicos o de identidad. Qué dice el reglamento vigente y cuándo hay que renovarlo. (foto: archivo).

El artículo 10 del reglamento señala que los pasaportes perderán su validez identificatoria cuando se produzcan variantes en el nombre, el apellido o el orden fisonómico de la persona.

De esta manera, tener un pasaporte vigente no garantiza que pueda seguir utilizándose para viajar si alguno de los datos o características físicas que permiten identificar al titular sufrió modificaciones.

A su vez, el artículo 18 del mismo reglamento contempla expresamente la expedición de nuevos ejemplares por cambios en el orden fisonómico de su titular y por rectificaciones del Documento Nacional de Identidad (DNI).

¿Cuánto tiempo dura el pasaporte argentino y cuándo hay que renovarlo?

El Decreto 261/2011 establece que el pasaporte ordinario argentino tiene una vigencia de 10 años para los mayores de edad y de 5 años para los menores de 18 años.

Sin embargo, esos plazos no impiden que el documento pierda validez antes de su vencimiento si se produce alguna de las circunstancias previstas por la normativa.

Por eso, antes de organizar un viaje, es fundamental comprobar que los datos personales estén actualizados y que la fotografía continúe permitiendo identificar correctamente al titular.

Es importante no esperar hasta último momento: si hubo cambios importantes en el nombre, el apellido o los rasgos físicos, conviene consultar con el RENAPER y gestionar un nuevo ejemplar antes de viajar.