Una universidad de Australia ofrece una oportunidad de voluntariado en una isla ubicada en la Gran Barrera de Coral. El programa permite colaborar con distintas tareas de mantenimiento y conservación a cambio de alojamiento gratuito durante la estadía.

La propuesta se desarrolla en la Orpheus Island Research Station, una estación de investigación de la James Cook University (JCU). La institución busca voluntarios durante todo el año, aunque los períodos disponibles pueden variar.

Cómo funciona el voluntariado en Orpheus Island

El programa establece una estadía mínima de 3 días, durante la cual los voluntarios deben cumplir con tareas equivalentes a 12 horas de trabajo. La permanencia puede extenderse hasta 4 semanas.

Orpheus Island, Australia. Instagram @orpheusisland

A cambio de la colaboración, JCU ofrece alojamiento gratuito dentro de la estación de investigación. La universidad aclara que las comidas no están incluidas en el programa.

Los voluntarios deben realizar aproximadamente 4 horas de trabajo por día, con tareas vinculadas al funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

Entre las actividades previstas se encuentran la eliminación de malezas, el mantenimiento general de los espacios, limpieza, pintura y control de animales. También pueden participar en censos y relevamientos relacionados con las actividades de la estación.

La universidad proporciona los equipos necesarios para realizar las tareas. Además, los voluntarios deben tener 18 años o más y contar con una condición física adecuada para las actividades previstas.

Orpheus Island, Australia. Instagram @orpheusisland

La propuesta no funciona como una estadía turística convencional: Orpheus Island Research Station es una instalación destinada principalmente a actividades de investigación y educación.

Cómo postularse al programa de voluntariado

JCU indica que las personas interesadas deben comunicarse directamente con Orpheus Island Research Station para obtener información sobre las oportunidades disponibles y el proceso de postulación.

Orpheus Island, Australia. Instagram @orpheusisland

El traslado hasta la isla también forma parte de la propuesta: la universidad ofrece el viaje en barco desde Lucinda hasta la estación, con una duración aproximada de 45 minutos, aunque puede variar según las condiciones meteorológicas.

La información oficial de JCU no establece una convocatoria específica para 2027 ni indica que el programa esté dirigido exclusivamente a personas de una determinada nacionalidad. Por eso, la disponibilidad para una fecha concreta debe consultarse directamente con la universidad.