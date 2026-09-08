Pasar una temporada rodeado de montañas, convivir con caballos rescatados y no pagar alojamiento puede convertirse en una experiencia real. Un santuario ubicado en la Isla Sur de Nueva Zelanda lanzó una convocatoria para incorporar voluntarios internacionales que deseen colaborar con el cuidado de animales a cambio de hospedaje gratuito en un entorno natural privilegiado.

La propuesta pertenece a Kind Farm, un refugio relacionado con el rescate de animales de granja, que busca personas comprometidas con el bienestar animal para sumarse a las tareas diarias del establecimiento.

Además de la experiencia de voluntariado, quienes sean seleccionados podrán disfrutar de algunos de los paisajes más reconocidos del país.

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Dónde se ubica la isla de Nueva Zelanda con alojamiento gratis para voluntarios

Kind Farm está situado en Cardrona Valley, en la región de Otago, en la Isla Sur de Nueva Zelanda. Este santuario se encuentra a escasa distancia de Wanaka y Queenstown, dos destinos renombrados por sus majestuosas montañas, lagos de aguas cristalinas y una amplia variedad de actividades al aire libre durante todo el año.

Los seleccionados podrán disfrutar de alojamiento gratuito en un entorno natural con senderos, parques nacionales y centros de esquí durante el voluntariado.

Entre los beneficios que ofrece el programa se incluyen:

Alojamiento gratuito durante toda la estadía.

Capacitación para realizar las tareas diarias.

Contacto permanente con caballos, ponis, burros y otros animales rescatados.

Experiencia de vida en un entorno natural de montaña.

Tareas y responsabilidades de los seleccionados para cuidar caballos y ponis

Los voluntarios colaboran en las actividades diarias necesarias para asegurar el bienestar de los animales y el mantenimiento del santuario.

Las principales tareas incluyen: Alimentar caballos, ponis, burros y otras especies.

Cepillar y cuidar a los animales.

Sacarlos a caminar para que realicen ejercicio.

Limpiar corrales, establos y potreros.

Colaborar en el mantenimiento de los espacios comunes.

Participar en la plantación de árboles y el cuidado del vivero.