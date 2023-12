Vas a fracasar, sabelo

De hecho, bastante más de lo que creés. Porque, aunque los medios y las redes sociales se empeñen en mostrarnos historias de éxito, la realidad es que el fracaso es mucho más común de lo que pensamos: es la regla, más que la excepción. Pero como tiene mala prensa, preferimos no hablar del tema. Falsa contracara del éxito, lo queremos bien lejos.

¿Cuántos proyectos no triunfan por no saber manejarse frente al fracaso o se quedan en meras ideas que nunca llegan a nada por el miedo a fracasar? ¿Qué hay de cierto en eso que dicen en el mundo emprendedor de que tenemos que "fracasar rápido y barato"? ¿O, por el contrario, lo que debemos hacer es evitarlo a toda costa?

Hernán Schuster busca desmitificar y resignificar el fracaso con un lenguaje cercano y profundamente humano, combinando teoría, filosofía e historias reales de personalidades destacadas que antes de lograr el éxito... bueno, fracasaron (y bastante).

"Este libro cuenta con la colaboración de veinte expertos en diferentes campos, desde la psicología hasta la innovación empresarial, que nos brindarán una perspectiva única sobre cómo utilizar el fracaso como una herramienta para el crecimiento y la mejora continua. Sus historias y consejos nos inspirarán y ayudarán a transformar nuestra relación con el fracaso", dice Mario Pergolini en su prólogo.

Cómo fracasar con absoluto, rotundo y total éxito es un libro inspirador que permite quitarle el tabú al fracaso para así poder aprovechar lo que nos deja eso que no sale tal como esperamos y usarlo a nuestro favor. En síntesis, aprender a fracasar mejor y convertir la experiencia en otra oportunidad para superarse.

Sobre Hernán Schuster (@herschuster)

Hernán Schuster es licenciado en Administración (UBA), con un MBA (UCEMA) y un posgrado en Coaching Organizacional (Universidad de San Andrés).

Durante más de dieciséis años fue un "bicho de multi", trabajó en compañías tales como Nestlé, KPMG, PwC y Arthur Andersen en Argentina, Suiza, Colombia y Chile.

Se lanzó a emprender en 2015 con Spiquers, la plataforma de conferencistas que fundó y dirige, a través de la cual ayuda a empresas de toda Latinoamérica a contratar a los más brillantes "rockstars de la palabra".

Lleva casi una década intentando desmitificar y resignificar el fracaso, la falla y el error: desde 2018 está al frente de OOPS! Otra Oportunidad Para Superarse y antes organizó Fuckup Nights Buenos Aires durante más de dos años.

Colecciona libros de cocina, pero es mejor comiendo que cocinando. Es buzo avanzado, bartender principiante, standupero frustrado, e incluso estudió magia casi tres años. Y en todo eso fracasó con total éxito.

No es un influencer. No brilló en ningún deporte. No ganó premios. Pero ya tuvo hijos y plantó un árbol. Y, para completar la famosa tríada, este es su primer libro.