Un corte de luz puede dejar sin batería al celular, la computadora y otros dispositivos justo cuando más se necesitan. Sin embargo, no hace falta esperar a que vuelva el suministro eléctrico: existen varias alternativas para mantener los equipos funcionando durante varias horas.

Desde baterías portátiles hasta cargadores solares y el propio auto, estas son algunas de las opciones más prácticas para tener preparadas en casa.

La batería portátil, la opción más sencilla

Una power bank es una de las alternativas más prácticas para cargar celulares, tablets y otros dispositivos que funcionen mediante USB.

Para elegir una, conviene prestar atención a su capacidad, expresada en mAh, y a la potencia de salida. Para una emergencia, es recomendable tenerla cargada de antemano y reservarla para los equipos que realmente se necesiten.

Para una computadora portátil, en cambio, se necesita una batería externa compatible con notebooks y con suficiente potencia, generalmente mediante USB-C.

Cómo cargar el celular y la computadora con el auto

El vehículo también puede convertirse en una fuente de energía. Con un cargador USB para el encendedor de 12 V, es posible conectar el celular directamente.

Imagen ilustrativa Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

Para una notebook, existen adaptadores e inversores que permiten obtener una salida compatible, aunque hay que verificar previamente la potencia requerida por el equipo.

La principal precaución es fundamental: si se enciende el motor para cargar dispositivos, el auto debe estar al aire libre y en un lugar correctamente ventilado. Nunca debe permanecer encendido dentro de un garaje o espacio cerrado por el riesgo de intoxicación con monóxido de carbono.

Cargadores solares: otra alternativa cuando el corte se extiende

Los paneles o cargadores solares portátiles permiten aprovechar la luz del sol para alimentar una batería o, dependiendo del modelo, cargar directamente determinados dispositivos.

Son especialmente útiles cuando el corte dura muchas horas y también pueden combinarse con una power bank: durante el día se utiliza el panel para recuperar energía y después la batería portátil permite cargar el teléfono.

Cómo hacer que la batería dure más durante el corte

Además de conseguir una fuente alternativa, es importante reducir el consumo:

Bajar el brillo de la pantalla.

Activar el modo ahorro de energía.

Cerrar aplicaciones que no se estén utilizando.

Activar el modo avión cuando no sea necesario permanecer conectado.

Evitar videos, juegos y otras tareas que consuman mucha batería.

Priorizar las llamadas y mensajes realmente necesarios.

Estas medidas ayudan a prolongar la autonomía del celular durante una emergencia.

La mejor estrategia es combinar alternativas:

Tener una power bank cargada, contar con un cargador para el auto y, si los cortes son frecuentes o prolongados, sumar una opción solar. Así, la falta de electricidad no implica necesariamente quedarse sin comunicación ni sin computadora.