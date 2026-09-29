El magnate y filántropo advirtió sobre los riesgos de una inteligencia artificial (IA) sin control.

El magnate y filántropo Bill Gates, cofundador de Microsoft, advirtió este domingo de que una inteligencia artificial ( IA ) sin control podría provocar “mil millones de muertes”, en una nueva alerta en medio del debate internacional sobre la regulación y seguridad de esta tecnología.

Durante una entrevista con la cadena NBC, Gates defendió una mayor participación de las fuerzas del orden y los responsables políticos en la definición de medidas de seguridad y vigilancia para la IA. En ese sentido, el empresario descartó que la “autorregulación” de la industria vaya a funcionar y sostuvo que establecer controles tendría un impacto limitado sobre el desarrollo del sector, informó la agencia de noticias EFE.

Gates reclama controles para evitar usos peligrosos de la inteligencia artificial

“ Es necesario que las fuerzas del orden y los políticos participen en este debate sobre cómo deben ser las medidas de seguridad y la vigilancia ”, declaró Gates, quien consideró que regular esta tecnología “supondrá un pequeño coste adicional para el sector, pero no una ralentización drástica de lo que están haciendo”.

El cofundador de Microsoft insistió en que la supervisión debe acompañar al avance de los sistemas de inteligencia artificial, especialmente ante la posibilidad de que estas herramientas sean utilizadas con fines dañinos.

El cofundador de Microsoft sostiene que la supervisión debe acompañar al avance de los sistemas de inteligencia artificial. Shutterstock

La advertencia de Bill Gates: una IA en malas manos podría causar mil millones de muertes

Gates alertó de que una IA en manos equivocadas sería “sin duda lo suficientemente poderosa como para provocar acontecimientos que causarían mil millones de muertes”. “Nunca ha existido un arma tan poderosa como la combinación de personas con malas intenciones que utilizan las últimas herramientas de IA”, añadió el magnate, al referirse a los riesgos derivados de combinar capacidades avanzadas de inteligencia artificial con usos maliciosos.

Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente discusión sobre hasta dónde debería llegar el desarrollo de estos sistemas y qué mecanismos deberían establecerse para reducir los riesgos asociados a su utilización.

Bill Gates exige más medidas de seguridad y vigilancia para la IA. Fuente: Shutterstock Shutterstock

OpenAI, Anthropic y xAI también piden medidas para garantizar la seguridad

A principios de mes, los líderes de Anthropic, Dario Amodei; OpenAI, Sam Altman, y xAI, Elon Musk, coincidieron en pedir que se ralentice el desarrollo de la IA para garantizar su seguridad, una postura a la que se opone la Casa Blanca.

El debate se intensificó después de que el investigador Jacob Coxon dimitiera de Anthropic y OpenAI y acusara a ambas empresas de embarcarse en una carrera hacia una IA con capacidad incluso para acabar con la humanidad durante esta década.

Trump y Xi Jinping acuerdan abordar emergencias relacionadas con la IA

El presidente estadounidense, Donald Trump, que quiere rebautizar la IA como “superinteligencia”, ha desoído estas advertencias y sostiene que una regulación del sector podría poner en riesgo la ventaja que tiene Estados Unidos en la carrera tecnológica con China.

Tras la reunión que mantuvieron el jueves en la Casa Blanca Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, ambas potencias anunciaron el establecimiento de un “canal de comunicación” específico para abordar emergencias relacionadas con la IA.