La computación cuántica es un área de la informática que utiliza principios de la mecánica cuántica para procesar información y resolver determinados problemas que son demasiado complejos para las computadoras tradicionales.

La computación cuántica es un campo que abarca distintas disciplinas y, si bien aún se encuentra en desarrollo, ya logró un hito que podría ayudar a resolver un problema satelital que afecta a todo el mundo.

Un equipo de físicos, liderado por Philip Walther, de la Universidad de Viena, creó un procesador fotónico cuántico que utiliza partículas individuales de luz para realizar operaciones complejas a través de un hardware óptico compacto.

¿Qué es la computación cuántica y cuál es su objetivo?

La computación cuántica es un área de la informática que utiliza principios de la mecánica cuántica para procesar información y resolver determinados problemas que son demasiado complejos para las computadoras tradicionales .

Su principal objetivo es abordar ciertos cálculos complejos de una manera mucho más eficiente que la computación clásica, particularmente aquellos relacionados con:

La simulación de sistemas físicos.

El análisis de grandes espacios de posibilidades.

La identificación de patrones.

Entre sus posibles aplicaciones se encuentran la química y el desarrollo de medicamentos, la ciencia de materiales, la biología y las finanzas.

Un equipo de físicos, liderado por Philip Walther, de la Universidad de Viena, creó un procesador fotónico cuántico que utiliza partículas individuales de luz para realizar operaciones complejas a través de un hardware óptico compacto. Iakov Filimonov

Una computadora cuántica en el espacio: ¿Cómo funciona y para qué se utilizó?

De acuerdo a la investigación publicada, el hito consiste en que se logró operar por primera vez un procesador cuántico fotónico programable en el espacio, instalado a bordo de un nanosatélite en órbita terrestre baja.

El dispositivo fue lanzado el 23 de junio de 2025 en un cohete Falcon 9 de SpaceX y fue probado durante sus primeros meses en órbita. Se diferencia de otras máquinas cuánticas por utilizar fotones para procesar información.

El experimento consiguió generar, manipular y detectar luz cuántica directamente en órbita y observar un fenómeno conocido como interferencia de dos fotones, lo que demostró que los estados cuánticos pueden utilizarse como un recurso de procesamiento incluso bajo las condiciones extremas del espacio.

Una conquista para la computación cuántica: ¿Por qué es importante este avance y qué problema podría solucionar?

Uno de los problemas actuales de los satélites es la cantidad de información que generan. Normalmente, los datos sin procesar deben enviarse a estaciones terrestres para ser analizados, pero la capacidad de transmisión es limitada y puede producir cuellos de botella por el ancho de banda disponible.

La posibilidad de incorporar procesamiento cuántico dentro de los satélites busca cambiar esta lógica . En lugar de transmitir toda la información, el dispositivo podría analizarla previamente, seleccionar los datos relevantes o realizar determinados cálculos antes de enviarlos a la Tierra.

El hito consiste en que se logró operar por primera vez un procesador cuántico fotónico programable en el espacio, instalado a bordo de un nanosatélite en órbita terrestre baja. Dragos Condrea

Los desafíos que representa la computación cuántica: ¿Qué dicen los expertos?

El experimento también dejó en evidencia los obstáculos que enfrenta esta tecnología. Los sistemas cuánticos son muy sensibles a las condiciones externas a las que se los expone, y el espacio es un entorno particularmente hostil.

Según el estudio, después del lanzamiento dejaron de funcionar tres de los seis detectores de fotones que se habían instalado originalmente. A pesar de este contratiempo, se lograron completar las pruebas previstas.

A estos desafíos técnicos se suma el problema de alcance global de la ciberseguridad. Las computadoras cuánticas que alcancen un nivel de desarrollo suficiente podrían comprometer algunos algoritmos que actualmente protegen las páginas web, las operaciones bancarias, las contraseñas y las comunicaciones digitales.