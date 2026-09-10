El celular se ha convertido en una extensión de nuestras manos y es uno de los objetos que más se ensucia a diario por el uso constante que le damos. El contacto permanente con la piel, el aire libre y los bolsillos provoca una acumulación invisible de grasa, polvo y bacterias en toda su superficie.

Sin embargo, existe un truco ideal y muy sencillo para limpiar el teléfono a fondo sin necesidad de recurrir a mezclas caseras como el bicarbonato o el vinagre. Este método seguro permite eliminar la suciedad acumulada en los parlantes para devolverle la claridad al audio y recuperar hasta el 100% del volumen original.

¿Cuál es el truco secreto para limpiar el celular?

La zona del altavoz es la más compleja de higienizar y suele acumular diminutas partículas de tierra que apagan gradualmente la potencia del audio. Para quitar ese polvillo atrapado en las pequeñas rendijas sin romper nada, se pueden utilizar frecuencias de sonido específicas a través de videos de YouTube o aplicaciones especializadas.

Estas ondas sonoras emitidas a gran intensidad hacen vibrar la membrana interna del parlanate y expulsan la mugre atascada de forma totalmente segura. El proceso genera una corriente de aire impulsada por el propio altavoz que despeja las rejillas en cuestión de segundos.

Cómo limpiar el altavoz paso a paso con una app

Subir el volumen: ajusta la potencia del sonido del celular al máximo nivel permitido antes de activar el procedimiento.

Posicionar el equipo: coloca el teléfono boca abajo sobre una superficie limpia para que la gravedad ayude a soltar los residuos.

Reproducir la frecuencia: abre una app de limpieza como Clear Wave o un video con tonos entre 140 Hz y 170 Hz para generar vibración.

Dejar actuar: mantén el audio reproduciéndose durante unos segundos hasta notar que las partículas comienzan a salir de la rejilla.

Otras claves para limpiar el celular

Para complementar la limpieza por ondas acústicas, conviene apagar por completo el equipo y repasar manualmente la zona externa del altavoz. Se recomienda usar un cepillo realizando movimientos suaves siempre hacia afuera de las mallas.

También resulta muy útil aplicar ráfagas breves de aire comprimido a cierta distancia o presionar cinta adhesiva liviana para retirar la pelusa sobrante sin dejar pegamento. Otra clave es evitar el uso de objetos metálicos o punzantes que puedan romper la delicada membrana del parlante.