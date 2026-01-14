Arabia Saudita avanza con la creación de una ciudad invernal futurista en medio de una cordillera desértica. Con una inversión superior a 500.000 millones de dólares, el desarrollo incluirá nieve artificial, lagos y estaciones alpinas en una de las zonas más áridas del planeta, desafiando los límites de la ingeniería y la sostenibilidad.

Este complejo, denominado Trojena, se integra al proyecto NEOM, la ciudad inteligente que busca transformar el modelo urbano del país. Además, será sede de los Juegos Asiáticos de Invierno 2029, convirtiendo a Arabia Saudita en el primer país del Medio Oriente en organizar este evento.

¿Cómo será la “ciudad invernal” en Arabia Saudita?

Trojena se distingue por sus características únicas. Ubicada en el noroeste del reino, esta región experimenta inviernos con temperaturas que pueden descender hasta los -5 °C. Además, cuenta con un período de nevadas naturales que se extiende por hasta tres meses, creando condiciones ideales para deportes de invierno como el esquí.

NEOM

Las características que más se destacan son:

Superficie y diseño : Trojena abarcará 60 km² en la cordillera Sarawat, con altitudes superiores a 2.600 metros, lo que permite temperaturas bajo cero en invierno.

Infraestructura alpina : contará con pistas de esquí, resorts de lujo, lagos artificiales, un campo de golf de 18 hoyos y espacios para deportes de invierno y aventura.

Tecnología y sostenibilidad: Arabia Saudita promete operar el proyecto con energía 100% renovable, aunque el desafío será mantener la demanda energética para producir nieve artificial en un entorno extremo.

¿Dónde estará ubicada la “ciudad invernal”?

Trojena se construirá en la cordillera Sarawat, en el noroeste del país, una zona montañosa con clima más fresco que el resto del territorio saudí. La región ofrece inviernos con temperaturas bajas y un breve período de nevadas naturales que puede durar tres meses, condiciones ideales para deportes de invierno.

NEOM

¿Para cuándo estará lista?

El proyecto y está en marcha y se prevé que una parte significativa de Trojena esté operativa en 2026. Para 2029, el complejo estará completamente terminado, coincidiendo con la histórica sede de los Juegos Asiáticos de Invierno.

Se trata de la primera vez que este evento se realice en Medio Oriente, lo que convierte al megaproyecto en un símbolo de innovación y poder económico.