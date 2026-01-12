En un contexto donde lás máquinas adquieren velocidades cada vez más elevadas, el Glacier Express se presenta como un innovador en el ámbito del transporte ferroviario. Este tren, reconocido como el Expreso más lento del mundo, recorre 300 kilómetros de montañas y valles a una altitud de 2.000 metros, cautivando a cualquier viajero.

La propuesta de esta vía ferroviaria redefine las expectativas en el sector ferroviario, ofreciendo una experiencia única que combina la belleza del paisaje con un viaje placentero.

Características del Glacier Express, el tren panorámico que atraviesa los paisajes más espectaculares

El tren turístico fue creado en 1930 y se convirtió en el transporte panorámico por excelencia en Suiza. Su función es unir dos localidades de la cordillera, la soleada St. Moritz y la fotogénica Zermatt. El recorrido de ocho horas a través de los Alpes Suizos consta de 291 kilómetros a más de 2.000 metros de altura y se pasa por 91 túneles y 291 puentes.

Su principal objetivo es que los visitantes puedan contemplar desde las cómodas butacas todos los paisajes. El viaje inicia en St. Moritz, un resort alpino que combina hoteles de lujo y tiendas con entorno montañoso. El lago funciona de espejo para los picos de más de 2.400 metros de altura que lo rodean.

Al transitar el tramo entre Disentis y Andermatt, el Glacier Express cruza uno de los puntos más espectaculares de los Alpes, el viaducto de Landwasse. Se trata de un puente de seis arcos de 65 metros de altura que permite ver todo el paisaje.

Cómo son los vagones de la Excellence Class

Los vagones del tren están diseñados para brindar la máxima comodidad a los viajeros. Los ventanales gigantes garantizan que las vistas sean espectaculares. Las butacas son cómodas y la conexión a internet está garantizada a lo largo del viaje.

Más allá de la primera y segunda clase, la **Excellence Class** ofrece una experiencia diferente durante todo el trayecto. A bordo todo es **champagne** y entradas que son la previa de una experiencia gastronómica de cinco pasos. Su bar cuenta con las bebidas más cotizadas del mundo, mientras que todos los asientos se ubican en la ventana.

Los lugares icónicos del trayecto ferroviario en Suiza

Estos son los lugares más emblemáticos del trayecto ferroviario:

St. Moritz : centro turístico de la Engadina, célebre por el esquí, los lagos alpinos y su papel como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Chur : la ciudad más antigua de Suiza, con un casco histórico medieval y una fuerte identidad cultural alpina.

Viaducto de Landwasser : obra emblemática del ferrocarril suizo. Un puente curvo de piedra que desemboca directamente en un túnel.

Túnel del Albula (región) : tramo histórico de ingeniería ferroviaria con túneles en espiral y pendientes pronunciadas, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Garganta del Rin : impresionante cañón natural de aguas turquesas y acantilados blancos, conocido como el “Gran Cañón suizo”.

Preda : punto clave del ascenso al túnel del Albula, rodeado de paisajes de alta montaña.

Paso del Oberalp (2.033 m) : el punto más elevado del recorrido. Zona de lagos, nieve gran parte del año y frontera natural entre regiones.

Túnel base del Furka : tramo subterráneo que permite atravesar los Alpes durante todo el año, evitando las condiciones extremas del antiguo paso de montaña.

Zermatt : destino final. Pueblo sin automóviles, situado a los pies del Matterhorn, uno de los símbolos más reconocibles de Suiza.

Bever: pequeña localidad alpina rodeada de bosques y montañas.

La historia del Glacier Express

El tren partió por primera vez el 25 de junio de 1930 a las 07:30 y llegó a su destino 11 horas después. Desde ese momento se realiza el recorrido original que está a cargo de Ferrocarriles Réticos , una empresa independiente de los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB). Se estima que recibe cerca de 250.000 pasajeros por año.

Gastronomía local y paisajes alpinos en el Glacier Express

En el Glacier Express, los pasajeros no solo disfrutan de vistas panorámicas, sino que también pueden degustar una selección de vinos suizos de alta calidad, lo que enriquece aún más la experiencia. Además, el tren cuenta con guías que ofrecen información sobre la historia y la geografía de la región, haciendo del viaje una experiencia educativa y cultural.

El Glacier Express no solo es famoso por su recorrido, sino también por su compromiso con la sostenibilidad, utilizando tecnología ecológica para minimizar su impacto ambiental. Este enfoque ha llevado a que el tren sea reconocido como un modelo de transporte responsable en el turismo, atrayendo a viajeros conscientes del medio ambiente.