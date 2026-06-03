Rusia convertirá a estos países de América Latina en fuerzas globales y los respaldará con tecnología de vanguardia.

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Rusia ha aumentado su presencia en la agenda regional, al presentar una iniciativa de cooperación tecnológica en defensa, que se enfoca en países de América Latina. Esta propuesta se desarrolla en un contexto de creciente competencia internacional por la influencia y tiene como propósito fomentar el desarrollo de capacidades locales mediante acuerdos industriales y la transferencia de conocimientos.

La iniciativa surge en una de las ferias más relevantes del sector defensa en Brasil y forma parte de una estrategia más amplia de Rusia para mantener presencia técnica y comercial en América Latina. Este movimiento se produce en un contexto internacional caracterizado por tensiones geopolíticas y cambios en las alianzas tradicionales, lo que reaviva el interés por nuevos esquemas de cooperación.

Lejos de un anuncio aislado, la iniciativa busca consolidar vínculos de largo plazo con actores regionales, combinando transferencia de conocimiento, cooperación industrial y desarrollo conjunto en áreas vinculadas a la defensa.

El planteamiento incluye contactos con gobiernos de Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Brasil y busca consolidar espacios de trabajo conjunto con Estados y empresas del sector. Según lo expuesto, el interés está puesto en proyectos estratégicos de largo plazo, orientados tanto a la fabricación como al avance en tecnología aplicada al ámbito militar.

Rusia impulsa la defensa de Latinoamérica con tecnología avanzada

La participación de Rosoboronexport en la feria LAAD 2025, que tuvo lugar en Río de Janeiro, fue confirmada oficialmente el 1 de abril de 2025. Esta entidad estatal, encargada de las exportaciones de armamento ruso, considera este evento como el principal encuentro de defensa y seguridad en América Latina.

El director general, Alexander Mikheev, explicó que el propósito de la participación rusa fue discutir proyectos de cooperación tecnológica con el objetivo de establecer asociaciones para el desarrollo y la producción conjunta de diversos sistemas militares, integrando a empresas locales en el proceso.

Este tipo de colaboración responde al interés manifestado por varios países para avanzar hacia una mayor autonomía estratégica, centrándose en el fortalecimiento de sus respectivas industrias de defensa.

Asimismo, el enfoque de Rosoboronexport está orientado a profundizar la colaboración con países de la región a través de iniciativas industriales y tecnológicas, dentro de un contexto en el que diversas naciones buscan diversificar proveedores y mejorar sus capacidades en el sector estratégico.

Entre las áreas abordadas por la compañía se encuentran:

Armas pequeñas y armamento ligero .

Vehículos aéreos no tripulados (drones) .

Armas de precisión .

Vehículos blindados .

Equipos y plataformas navales.

Propuesta de Rusia busca fortalecer la defensa en América Latina ante tensiones geopolíticas. (Representación creada con IA) ChatGPT

LAAD: Brasil impulsa el desarrollo industrial y la integración regional

Durante LAAD 2025, la delegación rusa llevó a cabo reuniones con representantes de ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas de Brasil y de otras naciones de América Latina. A pesar de que su estand fue de menores dimensiones en comparación con el de otros fabricantes internacionales, la empresa supo aprovechar el espacio disponible para realizar encuentros privados y presentaciones técnicas.

En la exposición se presentaron réplicas de diversos sistemas considerados de interés para la región, tales como los cazas Su-57E y Su-35, el tanque T-90MS y el navío de transporte BK-16E, todos pertenecientes al catálogo exportable de la industria militar rusa.