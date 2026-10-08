En el extremo sur de Santa Cruz, donde la estepa patagónica se encuentra con el Mar Argentino, un antiguo establecimiento ganadero forma parte hoy de uno de los paisajes protegidos más singulares del país. El Parque Nacional Monte León conserva una importante diversidad natural y también las huellas de las actividades humanas que se desarrollaron en este territorio.

La historia del lugar está vinculada con la antigua Estancia Monte León, un establecimiento dedicado principalmente a la explotación ovina. En sus primeros años llegó a manejar unas 40.000 cabezas de ganado, mientras que con el paso del tiempo la cantidad de animales fue disminuyendo hasta alcanzar entre 20.000 y 11.000 ovejas entre 1970 y 2001.

De una estancia ganadera a un parque nacional

La Estancia Monte León fue fundada durante la década de 1890 por Cutzer y Wahler y, con el paso de los años, quedó en manos de diferentes asociaciones comerciales. En 1914 pasó a formar parte de la Southern Patagonian Sheep Farming Co., vinculada a los empresarios Mauricio y Sara Braun, las sociedades Braun y Blanchard y Duncan Fox.

Más adelante, entre 1920 y 2001, el establecimiento estuvo administrado por la empresa familiar de Mauricio Braun y Menéndez. La actividad estuvo centrada en la cría de ovejas, de las que se obtenían principalmente carne y lana con destino a Europa.

La explotación ganadera continuó durante décadas y dejó una importante infraestructura en el territorio. Alambrados, galpones, viviendas, máquinas de esquila, vehículos y otros elementos formaban parte del funcionamiento cotidiano de la estancia.

La actividad ganadera finalmente llegó a su fin y quedaron como testimonio las instalaciones del antiguo casco y distintos puestos distribuidos dentro del área que actualmente forma parte del parque nacional.

Parque Nacional Monte León. Argentina.gob.ar

Un paisaje donde la estepa se encuentra con el mar

El Parque Nacional Monte León se caracteriza por la combinación de ambientes de la estepa patagónica y el Mar Argentino. Acantilados, playas pedregosas, grutas costeras y restingas forman parte del paisaje que durante miles de años fue transformado por el viento y el agua.

Uno de los principales atractivos es la Cabeza del León, una geoforma que se adentra en el mar y que, observada desde determinados ángulos, recuerda a un león echado o a una esfinge. Durante siglos funcionó como referencia para las embarcaciones que recorrían estas costas y terminó dando nombre al parque.

El área también conserva una importante diversidad de fauna. Entre sus principales exponentes se encuentra una colonia de pingüinos de Magallanes, integrada por aproximadamente 40.000 parejas, además de apostaderos permanentes de lobo marino de un pelo.

Parque Nacional Monte León. Argentina.gob.ar

Las huellas de quienes habitaron este territorio

El patrimonio del parque no se limita a las construcciones de la antigua estancia. En distintos sectores también se encuentran evidencias de las poblaciones de cazadores-recolectores que ocuparon la región.

Algunos de estos restos tienen una antigüedad de hasta 6.000 años y pueden encontrarse tanto en superficie como en los denominados concheros, acumulaciones de residuos de alimentación donde predominan las valvas de moluscos.

El área costera también conserva restos de naufragios y elementos vinculados con embarcaciones de los siglos XIX y XX. A esto se suman vestigios de antiguas actividades económicas, como la extracción de guano y la caza y faena de lobos marinos.

De esta manera, Monte León reúne en un mismo territorio el patrimonio natural de la Patagonia Austral y las huellas de las distintas comunidades y actividades que atravesaron su historia.