Una buena para jubilados: confirmaron descuentos masivos en supermercados en carne, limpieza y electrodomésticos

Los jubilados y pensionados del sistema nacional de la ANSES pueden acceder a una amplia red de descuentos en cadenas de supermercados y comercios de proximidad de todo el país.

La iniciativa busca aliviar el bolsillo de los adultos mayores mediante rebajas directas en caja y reintegros adicionales en compras presenciales, abarcando desde alimentos de primera necesidad hasta artículos de perfumería, limpieza y tecnología según la cadena adherida.

Asimismo, las promociones vigentes se potencian al combinarse con beneficios adicionales que otorgan distintas entidades bancarias a quienes perciben sus haberes previsionales mediante aplicaciones financieras y tarjetas de débito o crédito.

Esquema de beneficios por cadena de supermercados

El porcentaje de ahorro y las condiciones de compra varían de acuerdo a la empresa elegida, presentándose las siguientes opciones:

Disco, Jumbo y Vea: Ofrecen un 10% de descuento en todos los rubros (con la inclusión expresa de carnes) más un 20% adicional en productos de perfumería y limpieza. El beneficio no tiene tope de reintegro, aunque no es acumulable con otras promociones.

Josimar: Aplica un 15% de descuento en todos los rubros, sin tope de reembolso y no acumulable.

Toledo: Otorga un 15% de descuento en todos los rubros, a excepción de carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas. Funciona sin tope, de forma no acumulable.

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: Brindan un 10% de descuento general, excluyendo de la promoción los sectores de carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas. Es sin tope de devolución y no acumulable.

Carrefour: Dispone de un 10% de descuento en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas), con un tope tope máximo de ahorro de $35.000, no acumulable.

Día: Aplica un 10% de descuento en todos los rubros con un tope de $2.000 por transacción mediante reintegro. En este caso, la promoción incluye todos los productos y es acumulable con otras ofertas.

Changomas: Brinda un 10% de descuento (excluyendo carnes, electro y marcas seleccionadas), con un tope de $1.000 por transacción y un límite máximo de $15.000 mensuales, no acumulable.

Otros comercios adheridos (más de 7.000 locales): Ofrecen un 10% en todos los rubros, con tope de $1.000 por transacción vía reintegro, acumulable y sin exclusión de productos.

Una buena para jubilados: confirmaron descuentos masivos en supermercados en carne, limpieza y electrodomésticos

Reintegros bancarios adicionales para haberes

A los beneficios que otorgan los comercios se suman devoluciones extra según la entidad financiera donde los jubilados y pensionados cobran sus haberes semanales o mensuales:

Banco Nación: Quienes cobren a través de esta entidad reciben un 5% de reintegro adicional pagando con BNA+ MODO (débito o crédito), con un tope máximo de $20.000 mensuales.

Banco Galicia: Los titulares que perciben sus ingresos en este banco acceden a hasta un 25% de reintegro adicional abonando con MODO desde la app Galicia con tarjeta de crédito, con tope de $20.000 mensuales y la posibilidad de financiar en hasta 3 cuotas.

Rendimientos diarios mediante cuenta remunerada

Además de los esquemas de descuentos en la compra diaria, el sistema habilita la opción de operar mediante cuentas remuneradas para los fondos previsionales.

Esta herramienta permite a los titulares generar rendimientos diarios de dinero sobre el saldo depositado en la misma cuenta donde perciben su jubilación o pensión.

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