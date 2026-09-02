Confirmado por el Decreto 824/2026: ANSES pagará un bono extraordinario a estos beneficiarios.

Los jubilados recibirán un nuevo incremento a partir del martes 8 de septiembre por la aplicación de la ley de movilidad.

El incremento será de 2,1%, porcentaje proveniente de la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 8INDEC9 en julio, por lo que el haber mínimo jubilatorio pasará a tener un piso de $ 428.591,22.

A su vez, mediante el Decreto 824/2026, ANSES confirmó el pago del bono previsional de $ 70.000 que potenciará el haber de todos quienes cobren la mínima.

Los cambios se harán efectivos a partir del martes 8 de septiembre, fecha estipulada para el inicio del calendario de pagos y la liquidación de haberes correspondientes al noveno mes del año.

Cuánto cobran los jubilados en septiembre con aumento y bono

En septiembre, los jubilados pasarán a cobrar un haber básico de $ 428.591,22 con el aumento aplicado por la fórmula de movilidad. Este mecanismo de actualización garantiza que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el INDEC se traslade en un aumento para los adultos mayores.

En esta línea, el Decreto 824/2026 confirmó también el pago del bono de $ 70.000 para todos quienes cobren la mínima. De esta manera, el haber básico a percibir durante el mes será de $ 498.591.

Confirmado por el Decreto 824/2026: ANSES pagará un bono extraordinario a partir del martes 8 de septiembre.

Cabe recordar que el pago del bono es decreciente. Es decir que se acredita a quienes cobran menos de $ 498.591 y hasta alcanzar esa cifra.

Los cambios se aplicarán a partir del martes 8 de septiembre cuando comiencen las fechas de pago a los jubilados.

Cuándo cobran los jubilados, calendario de pagos informado por ANSES

Los cambios mencionados en el haber mínimo y el pago del bono comenzarán a hacerse efectivos a partir del martes 8 de septiembre cuando ANSES comience las liquidaciones.

Cabe mencionar que el organismo arma las fechas en base a la terminación del DNI de los titulares y diferencia entre quienes cobran la mínima y haberes superiores.

Jubilaciones y pensiones que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilaciones que superan el haber mínimo