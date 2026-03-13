Colocar una bolsa con vinagre en la ducha se volvió uno de los trucos de limpieza más virales por razones simples: funciona, es económico y accesible. Este método casero elimina la suciedad acumulada, especialmente el sarro, que es el principal responsable de taponar el cabezal y empeorar la salida del agua a la hora de tomarse una ducha. El sarro se forma cuando el agua dura deja restos de calcio y magnesio en la cañería. Con el tiempo, estos minerales se adhieren y generan: Además del sarro, la ducha acumula restos de jabón, grasitud, humedad que favorece el moho y sedimentos que empeoran el olor y el funcionamiento del sistema. El vinagre blanco contiene ácido acético, un agente natural que disuelve los depósitos minerales y afloja la suciedad incrustada sin dañar el metal ni el plástico. Esto hace que la técnica sea ideal para devolver brillo, destapar el cabezal y mejorar la salida del agua. La aplicación paso a paso es de la siguiente manera: Este truco también sirve para canillas, grifos, teteras, pavas y superficies del baño, gracias a su capacidad para desengrasar, desinfectar y eliminar manchas difíciles. Aunque es un método seguro, conviene evitar usar vinagre en: Colocar una bolsa con vinagre en la ducha es un truco tan sencillo como efectivo para eliminar la suciedad acumulada y mantener el baño en mejores condiciones.