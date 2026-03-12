Cada vez más personas utilizan diferentes trucos caseros para mantener la higiene del hogar de manera impecable y por un bajo costo. En este sentido, una de las combinaciones más poderosas es la mezcla de bicarbonato y cáscara de ananá por sus múltiples beneficios naturales a la hora de limpiar. Cabe destacar que esta combinación no quita el sarro, no reemplaza la lavandina ni el alcohol y no elimina las bacterias resistentes. Es decir, se debe utilizar como un complemento de otros productos de limpieza para lograr un resultado óptimo. Esta mezcla servirá para limpiar, quitar olores, desprender suciedad orgánica y aportará un aroma natural al ambiente.