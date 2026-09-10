Una maniobra que algunos conductores realizan para ganar unos minutos y evitar esperar frente a un paso ferroviario puede tener consecuencias mucho más graves que una simple multa.

La violación de barreras ferroviarias figura entre las infracciones que generan una de las mayores quitas dentro del sistema de scoring.

En la Ciudad de Buenos Aires, quienes cometen esta infracción sufren el descuento de 10 puntos sobre los 20 iniciales de la licencia de conducir.

Esto significa que una sola conducta puede consumir la mitad del puntaje disponible y dejar a un conductor muy cerca de la suspensión de su licencia de conducir.

La avivada que puede costar 10 puntos de la licencia de conducir

La normativa porteña contempla específicamente la violación de barreras ferroviarias como una infracción grave y establece un descuento de 10 puntos del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores.

La infracción se configura cuando un vehículo cruza o inicia el cruce de las vías ferroviarias mientras las barreras están bajas o el paso no se encuentra habilitado . Se trata de una maniobra especialmente riesgosa, ya que implica atravesar un cruce ferroviario cuando la circulación está expresamente prohibida.

El sistema de scoring parte de un total de 20 puntos, por lo que cometer esta infracción puede significar perder la mitad del puntaje disponible de una sola vez.

Así, una única maniobra puede dejar seriamente comprometido el saldo de la licencia de conducir y, si además se acumulan otras faltas, aumentar el riesgo de sufrir una suspensión.

Violación de barreras ferroviarias: cruzar las vías con el paso prohibido descuenta 10 puntos del scoring de la licencia de conducir en CABA. ChatGPT

Qué pasa si acumulan otras infracciones de tránsito

El verdadero riesgo aparece cuando los 10 puntos perdidos por cruzar una barrera ferroviaria se suman a otras infracciones de tránsito.

El sistema de scoring establece un saldo inicial de puntos para cada conductor y va descontando determinada cantidad según la gravedad de cada falta. Por eso, una sola infracción puede reducir de manera importante el margen disponible para seguir conduciendo.

Si el conductor continúa acumulando infracciones y llega a cero puntos, se activa el procedimiento correspondiente para inhabilitar la licencia de conducir durante 60 días en la primera oportunidad.

Es decir, cruzar una barrera ferroviaria conlleva una pérdida de 10 puntos que, combinada con otras faltas, puede terminar dejando al conductor sin saldo y, por lo tanto, sin poder utilizar su licencia durante el período establecido.