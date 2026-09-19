Una de las obras hidráulicas más ambiciosas de América Latina progresa en el noreste de Brasil, con la finalidad de revolucionar el acceso al agua en áreas que han sido históricamente afectadas por la sequía.

Este megaproyecto promete alterar significativamente el entorno y optimizar la calidad de vida de millones de individuos.

Construcción del río artificial más largo de América Latina

El gobierno del estado de Ceará promueve la construcción de un extensísimo río artificial de aproximadamente 145 kilómetros de longitud, diseñado para suministrar agua a una de las regiones más secas del país.

La obra, identificada como Cinturón de las Aguas de Ceará (CAC), alcanzó un 91% de avance físico hacia finales de 2025 y las autoridades prevén su culminación para junio de 2027. Aunque inicialmente se proyectaba concluirlo a mediados de 2026, los cronogramas oficiales actualizados tras las inspecciones del gobierno federal sitúan la entrega definitiva un año después

El proyecto tiene como finalidad asegurar el abastecimiento de agua en áreas que durante décadas han enfrentado sequías severas, escasez de agua y dificultades en el abastecimiento tanto para uso humano como para la producción agrícola y pecuaria.

Este megaproyecto promete alterar significativamente el entorno y optimizar la calidad de vida de millones de individuos. Gobierno del Estado de Ceará

El cauce del río abarcará más de 145 km, incorporando tecnología vanguardista.

La infraestructura comprende:

Canales artificiales de gran escala

Sistemas de bombeo y distribución

Reservorios y conexiones hidráulicas

Llevará suministro hídrico a una de las regiones más áridas

La recolección del agua se efectúa en la presa de Jati, asociada al Eje Norte del Proyecto de Integración del Río San Francisco.

Desde este punto, el caudal transita a través de diversas regiones hasta alcanzar las nacientes del río Cariús, situadas en el municipio de Nova Olinda.

El noreste del Brasil se enfrenta, a lo largo de su historia, a:

Altas temperaturas

Lluvias irregulares

Períodos prolongados de sequía

Por lo tanto, el acceso al agua se considera un desafío estratégico.