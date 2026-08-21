Las condiciones meteorológicas cambiarán de forma marcada durante este viernes 21 de agosto en Mar del Plata, con un escenario dominado por lluvias, chaparrones y fuertes ráfagas de viento.

El pronóstico anticipa una jornada inestable durante buena parte del día y mantiene en alerta a la comunidad educativa por el impacto que podría tener el temporal.

Tormentas y fuertes ráfagas: cómo estará el tiempo este viernes

Según el pronóstico oficial, durante la madrugada y la mañana del viernes se esperan vientos del sur, mientras que por la tarde y la noche rotarán al sudoeste. Las ráfagas podrían alcanzar velocidades cercanas a los 50 y 59 km/h, respectivamente.

A esto se sumará la presencia de chaparrones desde las primeras horas de la jornada y hasta la noche, por lo que se espera un viernes con condiciones adversas y poca estabilidad en la ciudad.

El escenario llega luego de una jornada en la que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo alerta amarilla por viento, con ráfagas que durante el jueves podían alcanzar los 70 km/h.

¿Se suspenden las clases este viernes en Mar del Plata?

Pese al mal tiempo previsto, este viernes habrá clases normalmente en Mar del Plata . Defensa Civil confirmó que, por el momento, las condiciones meteorológicas no generarán una interrupción del dictado en las escuelas.

La decisión se conoce mientras persiste el pronóstico de lluvias y viento intenso. Por eso, cualquier modificación dependerá de la evolución del tiempo y de las eventuales recomendaciones de las autoridades durante la jornada.

En principio, entonces, los alumnos deberán concurrir a las escuelas con normalidad este viernes 21 de agosto.

Mar del Plata bajo alerta por lluvias y viento este viernes 21 de agosto: habrá clases normalmente Shutterstock / Composición Canva

Cuándo mejora el tiempo en Mar del Plata

El mal tiempo no desaparecerá inmediatamente. Para el sábado 22 de agosto todavía se esperan chaparrones, especialmente durante la tarde, aunque las ráfagas más fuertes comenzarían a perder intensidad hacia la noche.