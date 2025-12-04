En un contexto internacional marcado por crecientes tensiones geopolíticas, las potencias se preparan para escenarios cada vez más complejos. La amenaza de una Tercera Guerra Mundial impulsa a los países a modernizar sus ejércitos y desarrollar tecnologías bélicas más avanzadas.

En este contexto, China presentó el misil hipersónico YKJ-1000, un proyectil capaz de volar 1300 kilómetros a altas velocidades. Su aparición pone en alerta a Japón y a otras potencias globales.

¿Cómo es el nuevo misil hipersónico de China?

El misil YKJ-1000 se distingue por su velocidad supersónica, su alcance extendido y su diseño pensado para reducir costos y acelerar la producción.

Según la empresa desarrolladora, Linkong Tiaxing Technology, el misil utiliza componentes industriales comerciales, lo que permite fabricar cada unidad en apenas 15 días y a un costo 15 veces menor que los modelos tradicionales.

Además, puede lanzarse desde plataformas montadas en contenedores transportables por camiones, lo que le brinda una gran capacidad de despliegue en posiciones costeras y frente a objetivos navales.

El YKJ-1000 representa una nueva doctrina militar. Su bajo costo y rápida producción permiten engrosar los arsenales chinos en tiempo récord, mientras que su capacidad hipersónica lo hace prácticamente indetectable para los sistemas antimisiles actuales.

¿Qué países se ven amenazados?

La presentación del misil generó polémica internacional luego de que la compañía publicara un video mostrando un ataque simulado contra objetivos en Japón.

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón. Fuente: EPA/AP POOL EUGENE HOSHIKO / POOL

El gesto se produce en medio de una escalada verbal entre Pekín y Tokio, tras declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien advirtió que Japón podría intervenir militarmente si China intenta anexar Taiwán por la fuerza .

La respuesta de China no tardó en llegar. El portavoz del Ministerio de Defensa, Jiang Bin, afirmó: “Si los japoneses se atreven a pasarse de la línea, aunque sea medio paso y generarse un problema, inevitablemente van a pagar un precio doloroso”.

Estas palabras reflejan el clima de tensión creciente en la región, donde la disputa por Taiwán y la influencia estratégica en el Mar de China se convirtieron en puntos críticos para la seguridad global.