La ingeniería moderna encuentra desafíos permanentes y cada vez son más las obras que apuntan a conectar de una manera mucho más eficaz, rápida y segura a las ciudades.

En este aspecto, recientemente se inauguró lo que se conoce como el puente más alto de todo el mundo por tener un total de 625 metros de altitud.

Dónde queda el puente más alto del mundo

China volvió a sorprender al mundo con una obra de ingeniería que ya es considerada un ícono nacional.

Tras años de trabajos intensivos, el país asiático inauguró el puente sobre el Gran Cañón de Huajiang, una estructura monumental que redefine los límites de la construcción moderna y que ya es motivo de orgullo para millones de ciudadanos.

Este colosal puente, que tuvo una inversión superior a los 200 millones de dólares, no solo conecta dos regiones en tiempo récord, sino que también se convirtió en una nueva atracción turística que promete recibir visitantes de todos los rincones del planeta.

¿Cómo es el puente más alto del mundo ubicado en China?

El flamante puente, ubicado en la provincia montañosa de Guizhou, se eleva nada menos que 625 metros sobre el río Beipan. Con esta altura, pasó a ser el puente más alto del mundo, superando al anterior récord, otro puente situado a unos 100 kilómetros, que había sido inaugurado en 2016 con 565,4 metros.

La nueva estructura también marca un hito por su luz principal de 1.420 metros, lo que lo convierte en el puente colgante de vigas de acero con mayor luz en terreno montañoso a nivel global.

Gracias a esta conexión, lo que antes implicaba un viaje de dos horas, ahora puede hacerse en menos de 30 minutos, transformando la movilidad en una de las regiones más complejas del país.

Por su parte, los ingenieros detrás del proyecto recurrieron a tecnología de última generación para afrontar el desafío, el cual incluyó sistemas de navegación satelital, drones, materiales ultrarresistentes y plataformas de control inteligente permitieron lograr una precisión casi quirúrgica durante las obras y la estructura de acero y hormigón.

Asimismo, el resultado es una infraestructura que no solo impacta por su tamaño, sino también por su seguridad y eficiencia para los conductores, permitiendo un mayor flujo de tránsito en la región.

Guizhou y el desarrollo de puentes de máxima altura en China

La provincia de Guizhou se ha convertido en un verdadero laboratorio de ingeniería, ya que en las últimas décadas construyó más de 30.000 puentes, incluidos tres de los más altos del planeta.

En este sentido, casi la mitad de los 100 puentes más altos del mundo se encuentran allí, haciendo de la zona un destino fascinante para amantes de la arquitectura y la tecnología.