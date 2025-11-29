En esta noticia Stryker 8x8: cómo son los poderosos blindados que el Gobierno le compró a Estados Unidos

Los primeros Vehículos de Combate Blindados a Rueda Stryker 8×8 que el Gobierno argentino le compró a Estados Unidos arribaron al país esta semana y fueron descargados en el Puerto de Zárate, provincia de Buenos Aires.

“Como parte del proceso de modernización, reequipamiento y actualización tecnológica en el que se encuentra el Ejército Argentino, hoy comenzó a concretarse otro paso en la incorporación de nuevos medios destinados a potenciar las capacidades operacionales de la Fuerza”, confirmaron la noticia desde el Ministerio de Defensa.

“Los Stryker provienen de los Estados Unidos, donde una comisión de conductores motoristas se instruyó en su empleo. Constituyen un sistema probado en múltiples escenarios y su llegada representa un salto cualitativo en materia de movilidad táctica, protección blindada y despliegue en diversos entornos operacionales”, agregaron.

Previo a la recepción del material, personal del Ejército Argentino realizó entrenamiento técnico y de conducción en bases de instrucción del Ejército de los Estados Unidos, donde se capacitó en la operación, mantenimiento y procedimientos propios del vehículo, conocimientos que ahora serán replicados en el país.La presentación oficial de los vehículos se realizará el 3 de diciembre, en una ceremonia que tendrá lugar en el cuartel de Boulogne, Buenos Aires.

Stryker 8x8: cómo son los poderosos blindados que el Gobierno le compró a Estados Unidos

El Stryker es un vehículo de combate blindado a ruedas (VCBR) 8x8, diseñado por General Dynamics Land Systems. Su principal fortaleza radica en su equilibrio entre movilidad, protección y potencia de fuego.

Está pensado para el transporte rápido de un escuadrón de infantería al campo de batalla, ofreciendo protección contra armas de calibre pequeño y mediano, así como contra fragmentos de artillería. Su diseño modular le permite ser adaptado para una gran variedad de misiones más allá del transporte de tropas.

En cuanto a sus especificaciones de movilidad y motorización, el Stryker está impulsado por un motor diésel Caterpillar C7 de 350 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática Allison 3200SP.

Esta configuración le permite alcanzar una velocidad máxima en carretera de aproximadamente 100 km/h y una autonomía de más de 500 kilómetros con un solo tanque de combustible. Su tracción 8x8 es seleccionable, pudiendo operar también en modo 8x4 para mejorar la eficiencia

Además, cuenta con un sistema central de inflado de neumáticos (CTIS), que permite al conductor ajustar la presión de las ruedas desde el interior del vehículo para optimizar el rendimiento tanto en terrenos blandos (arena, lodo) como en superficies duras (asfalto).

Blindaje y armamento

El blindaje y el armamento son componentes clave de su diseño. La protección básica del Stryker consiste en un casco de acero de alta dureza que protege contra munición de hasta 14.5 mm.

Este blindaje puede ser incrementado mediante la adición de kits de blindajecerámico modular (add-on armor) para resistir amenazas de mayor calibre o incluso granadas propulsadas por cohete (RPG) con la instalación de blindaje de rejas (slat armor).

En su versión estándar ICV, el armamento principal es una Estación de Armas de Empleo Remoto (RWS) Protector M151, que puede ser equipada con una ametralladora pesada M2 de calibre .50 o un lanzagranadas automático Mk 19 de 40 mm.