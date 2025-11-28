Ponen en marcha el tren rápido del mundo. Foto: ilustración ChatGPT.

El tren más rápido de la historia, capaz de superar los 600 kilómetros por hora, fue construido en Japón y ya marca una nueva etapa en el transporte de alta velocidad.

Se trata de una creación que funciona con un sistema de propulsión único y que introduce un modelo completamente distinto al del ferrocarril tradicional, generando expectativa global mientras avanza hacia su puesta en marcha.

El tren más rápido del mundo puede superar los 600 km/h

Se trata del tren Maglev japonés, un sistema de transporte único capaz de superar los 600 km/h gracias a un sistema de levitación magnética que elimina por completo el contacto con la vía.

En lugar de ruedas, opera mediante un conjunto de electroimanes instalados tanto en el tren como en los rieles, generando una repulsión que lo hace flotar unos centímetros.

Este mecanismo desarrollado por Central Japan Railway Company utiliza la tecnología SCMaglev, que comienza a levantar la formación cuando alcanza los 150 km/h. Al eliminar la fricción, el tren aumenta su velocidad de manera estable y con una seguridad que ya ha sido probada en múltiples testeos.

Cómo funciona la levitación magnética del tren:

Levita sobre la vía mediante repulsión magnética.

Elimina la fricción y permite superar los 600 km/h .

Utiliza imanes superconductores denominados bogies .

Viaje más estable, silencioso y seguro que un tren convencional.

El tren Maglev de Shangái era el más rápido hasta ahora. Foto: Wikimedia Commons.

¿Cuándo estará disponible el tren más rápido del mundo?

El proyecto del Chuo Shinkansen, donde operará esta nueva generación de trenes sin ruedas, continúa avanzando y conectará Tokio con las ciudades de Nagoya y Osaka.

Cuando entre en funcionamiento, permitirá viajar entre Tokio y Osaka en aproximadamente 67 minutos, menos de la mitad del tiempo actual en tren tradicional.

El recorrido tendrá 286 km, 80% de ellos en túneles para garantizar una ruta directa y aprovechar la velocidad máxima.

Cómo mejorará la experiencia de los usuarios: